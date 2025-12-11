  • Спортс
29

Ротенберг о Кубке Первого канала: «Слышал, не все попали на арену. Значит, надо задуматься о строительстве в Новосибирске нового стадиона на 25 тысяч человек»

Ротенберг об интересе к КПК: слышал, что не все попали на арену.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг предложил подумать о строительстве в Новосибирске, где проходит Кубок Первого канала, арены на 25 тысяч зрителей.

«На многих чемпионатах мира, на Олимпиаде в Корее мы не всегда видим полные трибуны. Я слышал, что не все попали на арену, значит, надо задуматься о строительстве в Новосибирске нового стадиона на 25 тысяч человек. Но это в будущем.

Здесь, на «Сибирь-Арене», отличный лед, мы его доработали со специалистами, дышится отлично», – сказал Ротенберг. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
