Решение об участии России в молодежном ЧМ будет принято ИИХФ в январе. Об этом сообщил Тардиф
Решение об участии России в молодежном ЧМ будет принято в январе 2026-го.
Президент ИИХФ Люк Тардиф отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.
«Смогут ли россияне принять участие в молодежном чемпионате мира? Решение ИИХФ будет принято в конце января.
Это не решение МОК. Это рекомендация», – сказал Тардиф.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
