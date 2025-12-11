Решение об участии России в молодежном ЧМ будет принято ИИХФ в январе. Об этом сообщил Тардиф

Решение об участии России в молодежном ЧМ будет принято в январе 2026-го.

Президент ИИХФ Люк Тардиф отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Смогут ли россияне принять участие в молодежном чемпионате мира? Решение ИИХФ будет принято в конце января.

Это не решение МОК. Это рекомендация», – сказал Тардиф.