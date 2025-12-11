Гендиректор «Сибири» о Ткачеве: «Владимира никто не собирался менять, обмен был его инициативой. Он посчитал, что ему нужно играть в команде более высокого уровня»

Гендиректор «Сибири» о Ткачеве: обмен был его инициативой.

Генеральный директор «Сибири » Лев Крутохвостов заявил, что бывший форвард команды Владимир Ткачев сам выступил инициатором обмена в «Торпедо».

– Недавно вы обменяли в «Торпедо» Владимира Ткачева, вместо него в «Сибирь» пришли Антон Косолапов и Михаил Абрамов, которые сразу же начали забивать и отдавать. Как вы пришли к тому, что забрали именно этих ребят?

– Честно говоря, в ситуации с обменом инициатива по большей части исходила со стороны игрока. Владимир посчитал, что ему нужно играть в команде более высокого уровня. На момент обмена «Торпедо » занимало второе место в Западной конференции.

Если же говорить о тех ребятах, которые пришли в нашу команду, то мы выбирали среди нескольких кандидатов. Остановились именно на Абрамове и Косолапове, потому что нам нужен был центральный нападающий после ухода Ткачева. В этом обмене также поучаствовал Ярослав Игоревич Люзенков, поскольку он хорошо знал Косолапова по «молодежке» «Динамо» и прекрасно понимал, как его использовать. Думаю, что в этой ситуации выиграли оба клуба. Ткачев практически сразу же начал забивать за «Торпедо», а эти ребята усилили наше нападение и большинство.

– Летом Ткачев говорил, что ему нравится в Новосибирске и он готов здесь надолго остаться. Не кажется ли вам странным со стороны Владимира, что он запросил обмен меньше чем через полгода?

– Этот вопрос в большей степени к нему. Владимира никто не собирался менять. Я не раз с ним разговаривал, его все устраивало в Новосибирске. Состав в начале сезона, по крайней мере, на бумаге выглядел сильным, но вот результаты… Из-за них нам пришлось делать хирургические вмешательства. Еще раз повторюсь: этот обмен был инициативой Владимира, – сказал Крутохвостов.