Касатонов включил Ткачева, Жаровского, Атанасова, Менелла и Серебрякова в топ-5 игроков сезона КХЛ: «Радулова уже даже неудобно выбирать»

Касатонов назвал топ-5 игроков сезона КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов выделил пятерку лучших игроков текущего сезона КХЛ.

«Если называть лучшую пятерку хоккеистов КХЛ на данный момент, то однозначно начну с Владимира Ткачева. Я следил за его игрой, он в большом порядке. Вторым среди нападающих я выберу Александра Жаровского из «Салавата». Хочется поддержать молодого парня. Очень радует, что у нас появляется новая звездочка.

Третьим можно назвать Радулова. Но Александра уже даже неудобно выбирать в лучшую пятерку (смеется). Все и так знают о высочайшем уровне его игры. Обязательно надо выбрать кого-то из «Торпедо», потому что команда сейчас находится вверху турнирной таблицы. Поэтому остановлю свой выбор на Василии Атанасове. Мне нравится этот парень. Он заслуживает попадания в лучшую пятерку сезона.

Среди защитников хорошо выглядит Бреннан Менелл из СКА. Не так давно он стал героем овертайма. А лучший вратарь – Никита Серебряков. Тут даже обсуждать не нужно», – сказал Касатонов.