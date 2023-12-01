Кирилл Воробьев об «Автомобилисте»: «Не могу сказать, что попали в какую-то яму, просто банальный нефарт»

Теги Автомобилист КХЛ Кирилл Воробьев Хоккей

Кирилл Воробьев высказался об игре «Автомобилиста».

– Чувствуете, что попали в небольшую яму: 4 поражения в 5 матчах?

– Напряжения нет. Ребята переживают, что так складывается. Не могу сказать, что попали в какую-то яму, просто банальный нефарт. Но это все через работу.

– Зона плей-офф уже очень близко. Нет ли переживаний внутри команды?

– Пытаемся сконцентрироваться на своих проблемах, проработать их. Нужно выходить на каждую игру с новыми силами и эмоциями.

– Ходили слухи, что в команде недовольны стилем игры?

– Мне кажется, это все выдумано. У нас нет никаких проблем, – сказал защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хочется верить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Согласен , даже болельщики других клубов удивляются , при хорошей игре не могут забить , в натуре не пруха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий