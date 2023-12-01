Кирилл Воробьев об «Автомобилисте»: «Не могу сказать, что попали в какую-то яму, просто банальный нефарт»

Кирилл Воробьев высказался об игре «Автомобилиста».

– Чувствуете, что попали в небольшую яму: 4 поражения в 5 матчах?

– Напряжения нет. Ребята переживают, что так складывается. Не могу сказать, что попали в какую-то яму, просто банальный нефарт. Но это все через работу.

– Зона плей-офф уже очень близко. Нет ли переживаний внутри команды?

– Пытаемся сконцентрироваться на своих проблемах, проработать их. Нужно выходить на каждую игру с новыми силами и эмоциями.

– Ходили слухи, что в команде недовольны стилем игры?

– Мне кажется, это все выдумано. У нас нет никаких проблем, – сказал защитник « » .