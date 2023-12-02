Тренер «Куньлуня» Игнатьев: «Как говорят в Мытищах: «С детства за «Куньлунь». Если бы мы сами играли плохо, то и такой «Автомобилист» бы не победили»

Виктор Игнатьев высказался о победе над «Автомобилистом».

«Куньлунь» выиграл со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата .

«Во-первых, немногочисленных – а может, уже и многочисленных – мытищинских болельщиков с победой. Как говорят в Мытищах: «С детства за « ».

Что касается игры, мое мнение – мне понравилось, как наша команда играла. Хорошее начало, интенсивное, энергичное, было похоже на прошлую игру.

Все складывалось неплохо до момента, пока мы не пропустили первый гол – индивидуальная ошибка. После этого ребята стали немножко нервничать, хорошо, что удалось забить четвертый гол: шайба за пять минут до конца нам сильно помогла.

Не могу сказать, что у «Автомобилиста» была уйма моментов, но моменты были, они поджали нас к воротам, этот гол разрядил обстановку. Пятый гол – уже завершил все, хорошая игра, «Куньлунь» тем более шесть лет не выигрывал у «Автомобилиста».

Игры всегда складывались с ними непросто, но удалось победить. Мы не обращали внимание на состояние соперника, больше обращали, что идет у нас.

Мы знали, какие нюансы используют гости, что насыщают среднюю зону, убегают в контратаки – там большое количество квалифицированных игроков, которые могут решить любой момент.

Первый период мы провели мощно, но после 3:2 нам пришлось немножко ноги уносить. Если бы мы сами играли плохо, то и такой « » бы не победили», – сказал главный тренер «Куньлуня» .