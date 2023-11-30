Заварухин о 2:3 от «Ак Барса»: «День подарков – к поражению «Автомобилиста» привели индивидуальные ошибки. Хотелось бы усилиться нападающим»

Николай Заварухин посетовал на индивидуальные ошибки игроков «Автомобилиста».

«Автомобилист» проиграл « » (2:3) в матче Фонбет чемпионата . Команда уступила в четырех из пяти прошедших игр.

– Было хорошее начало, когда мы контролировали шайбу, создавали моменты, но попали на контратаку соперника.

Должны были забивать сами в этой смене, однако дали возможность хозяевам воспользоваться этим шансом.

День подарков, индивидуальных ошибок, которые привели к поражению.

– Недавно два игрока покинули команду. Будут ли новички? Какие линии намерены усилить?

– Хотели бы усилить команду крайним нападающим. Работа в этом направлении ведется, – сказал главный тренер « » .