Заварухин о 2:3 от «Ак Барса»: «День подарков – к поражению «Автомобилиста» привели индивидуальные ошибки. Хотелось бы усилиться нападающим»

Теги Ак Барс Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин посетовал на индивидуальные ошибки игроков «Автомобилиста».

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Команда уступила в четырех из пяти прошедших игр.

– Было хорошее начало, когда мы контролировали шайбу, создавали моменты, но попали на контратаку соперника.

Должны были забивать сами в этой смене, однако дали возможность хозяевам воспользоваться этим шансом.

День подарков, индивидуальных ошибок, которые привели к поражению.

– Недавно два игрока покинули команду. Будут ли новички? Какие линии намерены усилить?

– Хотели бы усилить команду крайним нападающим. Работа в этом направлении ведется, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

4 комментария
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опять Зборовский привёз шайбу)🤦
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Заварухин не справляется с более чем хорошим подбором игроков. Надеюсь, выправит ситуацию, но, по-моему, один из первых кандидатов на увольнение.
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Завар, иди дома кошек тренируй
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