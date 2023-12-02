0 из 15 – форвард «Автомобилиста» Да Коста проиграл все вбрасывания в игре с «Куньлунем». Он первый центр команды
Стефан Да Коста проиграл все вбрасывания в игре против «Куньлуня».
«Автомобилист» проиграл китайскому клубу (2:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Центральный нападающий первого звена екатеринбуржцев Стефан Да Коста проиграл все единоборства на вбрасываниях в этой игре.
Французский форвард не выиграл ни одной из 15 попыток. Да Коста нанес шесть бросков в матче и провел на льду 17 минут и 52 секунды.
В общей сложности «Куньлунь» переиграл «Автомобилист» по статистике вбрасываний со счетом 38:19.