0 из 15 – форвард «Автомобилиста» Да Коста проиграл все вбрасывания в игре с «Куньлунем». Он первый центр команды

Теги Автомобилист КХЛ Стефан Да Коста Куньлунь Ред Стар Хоккей

Стефан Да Коста проиграл все вбрасывания в игре против «Куньлуня».

«Автомобилист» проиграл китайскому клубу (2:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Центральный нападающий первого звена екатеринбуржцев Стефан Да Коста проиграл все единоборства на вбрасываниях в этой игре.

Французский форвард не выиграл ни одной из 15 попыток. Да Коста нанес шесть бросков в матче и провел на льду 17 минут и 52 секунды.

В общей сложности «Куньлунь» переиграл «Автомобилист» по статистике вбрасываний со счетом 38:19.

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9 комментариев
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Рекорд на века!
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Это же Да Коста , он еще и не такое может
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В АК Барсе, Да Косту быстро раскусили и дали пинька под зад, а мы опять его подобрали
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Умничка какой)))
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Негодяй, фу. Паркер Фу лyчше
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С Авто всё печально дальше некуда, что творится с командой, одни непонятки.
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А впереди игры со СКА, Салаватом, Трактором, АК Барсом, Ладой, ужас, опять Заварухин будет говорить, много ошибались, будем работать)))
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Ответ Ебздрогыч
Рекорд на века!
Старался Игореха,..)
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Ответ Ебздрогыч
Рекорд на века!
И это ведущий игрок Авто! И на него вирус "ничененадоприКоле"распространился!
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