Петр Чех отразил 62 из 64 бросков в хоккейном матче за «Оксфорд» и был признан лучшим игроком

Теги Челси Петр Чех премьер-лига Англия Арсенал чемпионат Великобритании Хоккей

Петр Чех стал лучшим игроком хоккейного матча между «Оксфордом» и «Стретэмом».

Чешский вратарь помог «Оксфорду» одержать победу в игре (3:2), отразив 62 из 64 бросков.

Отметим, что «Оксфорд» нанес всего 28 бросков по воротам «Стретэма». 

Напомним, Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом «Оксфорд» в июне. 

Это третий клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера «Челси» и «Арсенала». Ранее он выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

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6 комментариев

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Акира_1
Жаль когда-то Челси променял его на Куртуиса, который потом сбежал в Реал
+16
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corazón blanco
И на воротах в футболе отлично стоял и в хоккее результаты неплохие демонстрирует и на барабанах играет. Талантливый человек- талантлив во всем.
+12
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+11
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ParvizLNDRreal
Если он выдавал сухари на 7 метровых воротах, то что ему сделают на хоккейных )).
+9
0
+9
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ParvizLNDRreal
Если он выдавал сухари на 7 метровых воротах, то что ему сделают на хоккейных )).
Шлем покрепче, прыгать не надо - лепота😊
+3
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SCHOKKKK
Лучший вратарь 21 века
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Born is the King
Легенда
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