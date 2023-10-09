Петр Чех отразил 62 из 64 бросков в хоккейном матче за «Оксфорд» и был признан лучшим игроком

Петр Чех стал лучшим игроком хоккейного матча между «Оксфордом» и «Стретэмом».

Чешский вратарь помог «Оксфорду» одержать победу в игре (3:2), отразив 62 из 64 бросков.

Отметим, что «Оксфорд» нанес всего 28 бросков по воротам «Стретэма».

Напомним, Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом «Оксфорд» в июне.

Это третий клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера «Челси» и «Арсенала». Ранее он выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

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