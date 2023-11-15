Петр Чех перешел в «Белфаст» на правах аренды. Это 4-й клуб в хоккейной карьере экс-вратаря «Челси»

Петр Чех перешел в хоккейный клуб «Белфаст Джайантс» на правах аренды.

41-летний чешский вратарь Петр Чех начал нынешний сезон в составе клуба «Оксфорд», представляющим 3-й по рангу дивизион британского хоккея. Он провел 6 матчей, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 5,17.

«Белфасту» потребовался новый голкипер из-за ситуации с травмами в команде.

«Мы очень благодарны за поддержку как «Оксфорд Сити Старс», так и самому Петру. Петр – титулованный спортсмен, который знает, что нужно для выступления на самом высоком уровне, поэтому его поддержка в период аренды будет неоценимой», – сказал главный тренер «Белфаст Джайантс» Адам Киф.

В сезоне-2022/23 «Белфаст» стал чемпионом Великобритании. Это четвертый клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера «Челси» и «Арсенала». Ранее он также выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

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