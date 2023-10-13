Икер Касильяс: «Куртуа – лучший вратарь мира. Затем идут Облак, тер Стеген и Кепа»
Икер Касильяс назвал Тибо Куртуа лучшим вратарем мира.
Бывший голкипер «Реала» рассказал, что рос на игре Петера Шмейхеля, отметил Петра Чеха, Эдвина ван дер Сара и Оливера Кана.
– Джанлуиджи Буффон старше меня на три года, и он рано начал играть. Он был ролевой моделью для меня.
– А сейчас кто лучший вратарь мира?
– Сегодня сильнейший Куртуа, хоть он сейчас и травмирован. Затем идут Облак, тер Стеген и Кепа. Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто, – сказал Касильяс.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Куртуа - Навас - Кико Касилья - Лука Зидан - Диего Лопес - Лунин и т д
Который он назвал бывших, реально были монстры! Эдвин прям вообще особенный