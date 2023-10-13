Икер Касильяс: «Куртуа – лучший вратарь мира. Затем идут Облак, тер Стеген и Кепа»

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Икер Касильяс назвал Тибо Куртуа лучшим вратарем мира.

Бывший голкипер «Реала» рассказал, что рос на игре Петера Шмейхеля, отметил Петра Чеха, Эдвина ван дер Сара и Оливера Кана.

Джанлуиджи Буффон старше меня на три года, и он рано начал играть. Он был ролевой моделью для меня.

– А сейчас кто лучший вратарь мира?

– Сегодня сильнейший Куртуа, хоть он сейчас и травмирован. Затем идут Облак, тер Стеген и Кепа. Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто, – сказал Касильяс.

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43 комментария

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тренер с района
При всем уважение , Икер выбирал вратарей кто играет в Испании ? Или что
+58
-2
+56
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Niko [Ars]
🤣 Кто-нибудь скажите Икеру, что кроме Чертаново-лиги существуют и другие чемпионаты
+57
-7
+50
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Тарас Гладушин
Кепа тут лишний явно
+38
-2
+36
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David Aprasidze
Лучший - Алиссон.
+35
-13
+22
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Мужанов Дмитрий Александрович
Похоже другие чемпионаты кроме Ла Лиги он не смотрит
+21
0
+21
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PIT-BUL
список должен был выглядеть так:
Куртуа - Навас - Кико Касилья - Лука Зидан - Диего Лопес - Лунин и т д
+20
-7
+13
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B@SS
Поржал )) А Лунин с Онаной на 6, ога ))
+6
0
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Konstantin Frolov
Ответ David Aprasidze
Лучший - Алиссон.
На дворе не 2019, очнись.
+6
-2
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Dima_Sushkov
... ну и на 5-м Сафонов, - негромко добавил в конце испанец
+6
-2
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Андрей
Кепа Оливер Кана.
+2
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Денис Давыдов
Испания не весь мир 🤣
+3
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chikisiki
Там забыл добавить 3 вратаря Реала
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za_vsu_xypmy
"но для он отличный вратарь"?
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Uriy walmart
Ответ Niko [Ars]
🤣 Кто-нибудь скажите Икеру, что кроме Чертаново-лиги существуют и другие чемпионаты
А в каких лигах есть вратари сильнее?
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Donald Subanov
Эдерсон и Мартинез в топ 5 должны быть
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Beriya
А я помню финал Аякс-Ювентус и там Перуцци творил чудеса,,,классный был кипер
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calamitas
Кепа? Ну с этим рейтингом от Икера всё ясно.
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Российский пользователь
Все из Ла Лиги,,,,ну и правильно!!!!
Который он назвал бывших, реально были монстры! Эдвин прям вообще особенный
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Pavel Nikolaev
Нойер заплакал с сторонке ))
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Uriy walmart
Ответ David Aprasidze
Лучший - Алиссон.
В 2018 был
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Mbest77
А Игорян? 🤔
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Abdul Aziz
вместо Кепы должен быть Алисон. Он просто монстр
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Владимир Самсонов
Когда смотришь только ЛаЛигу.
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Born is the King
А после Лунин? Этот испанский Онана, который пропускал всё что летит сверху совсем поплыл. Годами Перес хотел избавиться от него и купить Буффона итп
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Сергей Галынский
А где Онана?
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