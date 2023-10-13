Икер Касильяс назвал Тибо Куртуа лучшим вратарем мира.

Бывший голкипер « » рассказал, что рос на игре , отметил , ван дер Сара и .

– старше меня на три года, и он рано начал играть. Он был ролевой моделью для меня.

– А сейчас кто лучший вратарь мира?

– Сегодня сильнейший Куртуа, хоть он сейчас и травмирован. Затем идут , и . Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто, – сказал .

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