Пастрняк об игре Чеха в хоккей: «Снимаю шляпу. После невероятной футбольной карьеры стать вратарем еще и здесь – это не шутки»

Давид Пастрняк оценил игру футбольного вратаря Петра Чеха в хоккее.

Чешский футболист, игравший за « » и « », в хоккее выступал за «Гилфорд Феникс», «Челмсфорд» и «Оксфорд».

В воскресенье Чех и сыграли в выставочном матче в Литвинове в память о чешском хоккеисте Петре Климе, который умер в мае в возрасте 58 лет.

– Что скажете о ? Как икона футбола показала себя в хоккейных воротах?

– В третьем периоде мы немного заснули, и бедняге пришлось попариться.

Но в остальном снимаю перед ним шляпу. После невероятной футбольной карьеры стать вратарем еще и в хоккее – это вам не шутки. Снимаю шляпу перед ним за то, как он смог этому научиться, – сказал нападающий « ».