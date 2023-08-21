Пастрняк об игре Чеха в хоккей: «Снимаю шляпу. После невероятной футбольной карьеры стать вратарем еще и здесь – это не шутки»

Теги Бостон Челси Петр Чех премьер-лига Англия Арсенал НХЛ Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк оценил игру футбольного вратаря Петра Чеха в хоккее.

Чешский футболист, игравший за «Челси» и «Арсенал», в хоккее выступал за «Гилфорд Феникс», «Челмсфорд» и «Оксфорд».

В воскресенье Чех и Пастрняк сыграли в выставочном матче в Литвинове в память о чешском хоккеисте Петре Климе, который умер в мае в возрасте 58 лет.

– Что скажете о Петре Чехе? Как икона футбола показала себя в хоккейных воротах?

– В третьем периоде мы немного заснули, и бедняге пришлось попариться.

Но в остальном снимаю перед ним шляпу. После невероятной футбольной карьеры стать  вратарем еще и в хоккее – это вам не шутки. Снимаю шляпу перед ним за то, как он смог этому научиться, – сказал нападающий «Бостона».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovana Jovičić
Лев Яшин ставший одним из лучших вратарей в истории футбола после хоккейной карьеры: 🗿🗿🗿
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
glavredaktor
Спортс, как насчёт того, чтобы указать статистику Чеха как хоккейного вратаря?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий