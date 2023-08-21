Пастрняк об игре Чеха в хоккей: «Снимаю шляпу. После невероятной футбольной карьеры стать вратарем еще и здесь – это не шутки»
Давид Пастрняк оценил игру футбольного вратаря Петра Чеха в хоккее.
Чешский футболист, игравший за «Челси» и «Арсенал», в хоккее выступал за «Гилфорд Феникс», «Челмсфорд» и «Оксфорд».
В воскресенье Чех и Пастрняк сыграли в выставочном матче в Литвинове в память о чешском хоккеисте Петре Климе, который умер в мае в возрасте 58 лет.
– Что скажете о Петре Чехе? Как икона футбола показала себя в хоккейных воротах?
– В третьем периоде мы немного заснули, и бедняге пришлось попариться.
Но в остальном снимаю перед ним шляпу. После невероятной футбольной карьеры стать вратарем еще и в хоккее – это вам не шутки. Снимаю шляпу перед ним за то, как он смог этому научиться, – сказал нападающий «Бостона».
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