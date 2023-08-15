Игорь Акинфеев: «Зачем прыгать, если мяч летит в девятку? Только Чех на Евро-2004 смог достать»

Игорь Акинфеев считает лишним реагировать на удары, которые невозможно отразить.

– Удар Михаила Рядно с точки зрения вратаря был неберущимся?

– Конечно. Я просто не понимаю, зачем прыгать, если мяч летит в девятку? (смеется) На меня же грешили всю жизнь, что я не прыгаю за неберущимися мячами.

Если так повспоминать, то приходит на ум момент, когда на чемпионате Европы 2004 года отбил такой мяч. Это, наверное, единственный вратарь, кто смог достать такой мяч из девятки, – сказал голкипер об игре с « » (3:1) в Мир .

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