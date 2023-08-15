Игорь Акинфеев: «Зачем прыгать, если мяч летит в девятку? Только Чех на Евро-2004 смог достать»
Игорь Акинфеев считает лишним реагировать на удары, которые невозможно отразить.
– Удар Михаила Рядно с точки зрения вратаря был неберущимся?
– Конечно. Я просто не понимаю, зачем прыгать, если мяч летит в девятку? (смеется) На меня же грешили всю жизнь, что я не прыгаю за неберущимися мячами.
Если так повспоминать, то приходит на ум момент, когда Петр Чех на чемпионате Европы 2004 года отбил такой мяч. Это, наверное, единственный вратарь, кто смог достать такой мяч из девятки, – сказал голкипер ЦСКА об игре с «Сочи» (3:1) в Мир РПЛ.
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Даже если отбросить в сторону банальщину про то, «что прыгать надо за любыми мячами», оценить в моменте, берущийся мяч, или нет, не всегда может даже топовый вратарь.
Тем более что Игорь частенько провожал глазами и мячи, которые «мертвыми» не казались.
СССР-Бразилия, и СССР-Шотландия.
Дасаев собирал такие мячи.
Кстати, тогда эта Шотландия была не подарком.
Очень сильная была.
Кариус, который прыгнул по не берущемуся мячу, и Буффон, который не прыгнул по берущемуся мячу.
Одного загнобили под землю, второму пели оды, ибо это удар Роналду, берущиеся удары Роналду не нужно отбивать, нужно смотреть как мячи залетают.
Подумаешь там Бейл так ударил, но зато как прыгнул Роналду и ударил берущийся мяч для любого вратаря, который прыгать умеет, а не стоять на месте как днище Буффон.