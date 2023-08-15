Игорь Акинфеев: «Зачем прыгать, если мяч летит в девятку? Только Чех на Евро-2004 смог достать»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Петр Чех премьер-лига Россия сборная Чехии по футболу Матч ТВ Сочи Михаил Рядно Футбол

Игорь Акинфеев считает лишним реагировать на удары, которые невозможно отразить.

– Удар Михаила Рядно с точки зрения вратаря был неберущимся?

– Конечно. Я просто не понимаю, зачем прыгать, если мяч летит в девятку? (смеется) На меня же грешили всю жизнь, что я не прыгаю за неберущимися мячами.

Если так повспоминать, то приходит на ум момент, когда Петр Чех на чемпионате Европы 2004 года отбил такой мяч. Это, наверное, единственный вратарь, кто смог достать такой мяч из девятки, – сказал голкипер ЦСКА об игре с «Сочи» (3:1) в Мир РПЛ.

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29 комментариев

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alexmixer9
Ну если бы чех так же рассуждал, думаю он бы тоже не достал)
+51
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Uriy walmart
С этой фразой рождаются рекорды лиги чемпионов
+46
-7
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Balt
Тер Штеген ещё умеет. Он вообще с одного прыжка от центра до угла долетает будь здоров.
+19
-2
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Вечно в бане
Вроде как и отшутился, но и на вопрос не ответил.
Даже если отбросить в сторону банальщину про то, «что прыгать надо за любыми мячами», оценить в моменте, берущийся мяч, или нет, не всегда может даже топовый вратарь.
Тем более что Игорь частенько провожал глазами и мячи, которые «мертвыми» не казались.
+5
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Andrew Petrov
ну с такой логикой мы все и живем,это менталитет наш славянский,я одобряю лень двигатель прогресса🤗
+4
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forsp
Ответ Balt
Тер Штеген ещё умеет. Он вообще с одного прыжка от центра до угла долетает будь здоров.
Тер Штеген — топ по всем скилам, без преувеличения, причём он визуально в движении значительно выше чем Акинфеев, хотя физически разница в росте всего 1 см)
+3
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dimonivanov
Ответ alexmixer9
Ну если бы чех так же рассуждал, думаю он бы тоже не достал)
"Когда мне били первый пенальти в карьере, я даже не прыгал. Какой смысл? Только Акинфеев в 2003 мог такое отбить" (с) Петр Чех
+3
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Фифа Алекс
наконец то хоть кто-то это сказал,мне всегда кричат,Леха чё ж ты не взял удар?Так там в девятку!Ааа,понятно,так удар с 30 метров же🤣🤣🤣
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Andrey Yaroslavtsev
Ну хотя бы, чтоб попробовать повторить подвиг Чеха.
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градус ненависти
А ради интереса и любви к своему делу - вдруг получится? - не подходит?
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Барберис
Помню два матча на чемпионате мира 1982.
СССР-Бразилия, и СССР-Шотландия.
Дасаев собирал такие мячи.
Кстати, тогда эта Шотландия была не подарком.
Очень сильная была.
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XavIniesta2008-2015
Ответ forsp
Тер Штеген — топ по всем скилам, без преувеличения, причём он визуально в движении значительно выше чем Акинфеев, хотя физически разница в росте всего 1 см)
Тот самый 179 и 180 см))
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XavIniesta2008-2015
Игорь иногда и за более простыми мячами не прыгает, чего греха таить
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Фифа Алекс
по классике вратарской игры,удары с 9-ки нужно отбивать дальной рукой,это с детства закладывается тренером по вратарям,это сейчас в спортивных школах они есть,а раньге вратарями так не занимались,главное что бы отбивал и не важно как!
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алексей любовь
Рекордсмен лиги чемпионов фигни не скажет
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bel01
Саша Кокорин: зачем играть, если за эти же деньги можно чилить с коктейлем на пляже?
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Пушка_Кутепова
Глупая фраза
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Alamarrr
Вот здесь несогласен. Вдруг мяч летит совсем не в 9?
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Габи Жезус
Что за матч, в котором Чех сделал сейв?)
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компотик
Игру Куртуа Игорь судя по всему не смотрел, но справедливости ради чисто по росту Тибо в состоянии брать мертвые мячи, которые Игорь при всем желании не достанет.
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Spaten
Нигматуллин допрыгивал
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Есть два случая.
Кариус, который прыгнул по не берущемуся мячу, и Буффон, который не прыгнул по берущемуся мячу.
Одного загнобили под землю, второму пели оды, ибо это удар Роналду, берущиеся удары Роналду не нужно отбивать, нужно смотреть как мячи залетают.
Подумаешь там Бейл так ударил, но зато как прыгнул Роналду и ударил берущийся мяч для любого вратаря, который прыгать умеет, а не стоять на месте как днище Буффон.
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belisimo
Ханданович полностью согласен с Игорем!
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aleksandrsemizorov
И правда! Зачем вратарь нужен, голы то и так забивают!
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Ничего Смешного
Не очень понятная логика… сразу видит как летит мяч, а что если прогадал и смог бы дотянуться, ну хотя бы пальчиками
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