Терещенко о незасчитанном голе «Локо» в ворота СКА на 59:59 : «Вбрасывание было выиграно чисто, без нарушений, но судьи так не считают»

Теги Локомотив СКА судьи Алексей Терещенко Игорь Никитин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал спорный эпизод в матче «Локомотив» – СКА.

СКА одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Локомотив» забросил шайбу вместе с сиреной о завершении третьего периода, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания. Тренер Игорь Никитин об этом сказал: «Такие моменты должны отдаваться на откуп хоккею, а не порнобизнесу».

«Там надо разбираться. Есть правила, судьи посчитали, что они были нарушены. Я понимаю Игоря Валерьевича. По мне, вбрасывание было выиграно чисто, без каких-то нарушений, но судьи так не считают», – сказал трехкратный чемпион мира.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде

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12 комментариев

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Why always me?!
Когда ротен станет главным в российском хоккее, то для Терещенко там похоже место не найдётся
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IVAN-67
Очевидно и невероятно. Но видимо для Ротенбергов из клана Ротенбергов нет ничего не возможного ( в России ). Ни стыда ни совести ни чести. И ведь не мало адептов у этой питерской секты свидетелей Собчака появилось.
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fedorksv1961@icloud.com
Ответ vadiasik
Вот для чего ты это написал? При чём тут РБР? Он что должен был оспаривать решение судей в пользу Локо? Если Никитину что-то не нравится, пусть оспаривает.
За уши тянут Питер!
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Machine Head
Скоро все будет заточено под одну команду.
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Дмитрий Потепалин
Ответ Болельщик АВЫ
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Пусть так,но человек не прогнулся, как Кожевниковы и Ко,клоуны))
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Евгений Ширинкин
Ответ Дмитрий9779
Я за СКА,Ротенберг сказал неправду,руку судья поднял после гола,но правила игры на вбрасывании нарушены: ... з) Если Игрок въезжает в круг вбрасывания, Главный или Линейный судья должны дать свисток и повторить вбрасывание, за исключением случая, когда шайбой овладевает не нарушившая правило команда.
а теперь посмотри следующее вбрасывание, которое не привело к голу, но судьи посчитали его правильным )
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Болельщик АВЫ
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Дмитрий9779
Я за СКА,Ротенберг сказал неправду,руку судья поднял после гола,но правила игры на вбрасывании нарушены:
...
з) Если Игрок въезжает в круг вбрасывания, Главный или Линейный судья должны дать свисток и повторить вбрасывание, за исключением случая, когда шайбой овладевает не нарушившая правило команда.
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vadiasik
Терещенко, ответь, как можно забросить шайбу за 1.1сек? Со вбрасывания сделать передачу, это уже минимум секунда...
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Дмитрий Потепалин
Ответ IVAN-67
Очевидно и невероятно. Но видимо для Ротенбергов из клана Ротенбергов нет ничего не возможного ( в России ). Ни стыда ни совести ни чести. И ведь не мало адептов у этой питерской секты свидетелей Собчака появилось.
В России у них точно все ровно, это не обсуждается, любой каприз за кэш)
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