Терещенко о незасчитанном голе «Локо» в ворота СКА на 59:59 : «Вбрасывание было выиграно чисто, без нарушений, но судьи так не считают»

Алексей Терещенко прокомментировал спорный эпизод в матче «Локомотив» – СКА.

СКА одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

« » забросил шайбу вместе с сиреной о завершении третьего периода, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания. Тренер Игорь Никитин об этом сказал: «Такие моменты должны отдаваться на откуп хоккею, а не порнобизнесу».

«Там надо разбираться. Есть правила, судьи посчитали, что они были нарушены. Я понимаю Игоря Валерьевича. По мне, вбрасывание было выиграно чисто, без каких-то нарушений, но судьи так не считают», – сказал трехкратный чемпион мира.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде