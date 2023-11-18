Никишин о победе: «СКА давно столько не играл в обороне. «Локомотив» был быстрее. Мы чуть-чуть подсдулись во втором периоде»

Александр Никишин заявил, что СКА давно настолько много не играл в обороне.

СКА победил «Локомотив» (2:1), уступив по броскам со счетом 12:51.

«Сложная игра, почти всю игру в обороне. Только в первом периоде имели хорошие контратаки и даже играли достаточно времени в чужой зоне.

Начиная со второго периода, было очень много опасных бросков по нашим воротам. Мы много оборонялись.

В третьем периоде счёт был такой, что нужно было удержать преимущество. Давно столько не играли в обороне. Соперник был быстрее во многих моментах.

Мы чуть-чуть подсдулись во втором периоде, когда надо было перехватывать инициативу. Соперник ничего не давал нам сделать», – сказал защитник СКА Александр Никишин.

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