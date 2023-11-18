Никишин о победе: «СКА давно столько не играл в обороне. «Локомотив» был быстрее. Мы чуть-чуть подсдулись во втором периоде»

Теги Локомотив СКА КХЛ Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин заявил, что СКА давно настолько много не играл в обороне.

СКА победил «Локомотив» (2:1), уступив по броскам со счетом 12:51.

«Сложная игра, почти всю игру в обороне. Только в первом периоде имели хорошие контратаки и даже играли достаточно времени в чужой зоне.

Начиная со второго периода, было очень много опасных бросков по нашим воротам. Мы много оборонялись.

В третьем периоде счёт был такой, что нужно было удержать преимущество. Давно столько не играли в обороне. Соперник был быстрее во многих моментах.

Мы чуть-чуть подсдулись во втором периоде, когда надо было перехватывать инициативу. Соперник ничего не давал нам сделать», – сказал защитник СКА Александр Никишин.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал в матче «Локомотива» и СКА – из-за отмены гола на последней секунде

2 комментария

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молодой сутенер
Чуть чуть? Стату глянь, если бы не ручной судейка - видели бы слезы йозика о плохом качестве льда в Ярославле и то, что Вы живете в самолете
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Ice Vorya
Вы не чуть-чуть подсдулись - вы обоср**ись и победили только из-за ручного полосатого, принадлежащего Йозе
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