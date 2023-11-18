Ротенберг про 12 бросков: «СКА потратил много эмоций в прошлых играх. Некоторые ребята выпали – перешли на три звена. Важен счет на табло»

Роман Ротенберг объяснил, почему СКА мало бросал по воротам «Локомотива».

СКА одержал победу со счетом 2:1, уступив сопернику по броскам в створ ворот 12:51.

– Несмотря на победный результат, СКА очень мало бросал. Как это объяснить?

– Сейчас эмоционально непростое время для нас – много эмоций потратили в предыдущих играх.

Сыграли грамотно, выполнили установку, но некоторые ребята выпали. В третьем периоде пришлось перейти на три звена.

Важно было довести матч до победы. Нам важен счет на табло. Здесь надо отметить то, сколько мы ловили на себя шайбу. За счет этого и выиграли.

Практически не доходила шайба до наших ворот, все поймали на себя. Это очень дорогого стоит, поэтому ребят надо поблагодарить.

Опять много играли в меньшинстве – неоправданные удаления нужно убирать, будем работать. Допустили много ошибок, но важна победа.

Для нас именно эмоционально было важно выиграть. Сейчас все мысли уже о следующей игре. Она всегда самая важная.

Хочу особенно отметить наших болельщиков – полная гостевая трибуна! На всех трех матчах был полный наш сектор на чужих аренах.

Отдельная благодарность каждому нашему болельщику, которые с нами ездят на эти выезды, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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