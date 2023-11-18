Ротенберг о 2:1 с «Локомотивом»: «СКА никогда не играет вторым номером. Хоккеисты летают и играют через день – такого никогда не было в истории»

Роман Ротенберг заявил, что СКА никогда не играет вторым номером.

СКА обыграл « » (2:1), уступив по броскам в створ ворот 12:51.

– Матч напомнил игры сборной СССР и Чехословакии. Вы изначально задумали играть на контратаках?

– Мы никогда не играем вторым номером. Мы стараемся играть в нашу игру. Мы постоянно вели в счете – это внесло свои коррективы.

Да и сборные СССР и Чехословакии, наверное, не играли через день, наверняка они отдыхали. Вспомните календарь СССР.

– На чемпионате мира играли и через день.

– А сколько игр было в сезоне?

– 44. Даже 36 бывало.

– Вот и ответ на ваш вопрос. Сколько они отдыхали? А сколько сейчас ребята отдыхают? Нельзя сравнивать. Это совсем другое время.

Когда матчи идут через день, причем кто-то играет больше дома, кто-то меньше, нужно отдать должное всем игрокам нашей лиги. Они летают и играют через день, такого не было никогда в истории – ни в советское время, ни даже в прошлом году.

В этом сезоне к нам присоединилась « ». Это внесло свои коррективы в календарь, поэтому нужно честно смотреть на вещи.

Мы играли по своем плану, вели в счете, забили хорошие голы, дорожили моментами и реализовали их.

Главная победа – счет на табло. А остальное придет через работу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.