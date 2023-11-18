Ротенберг о 2:1 с «Локомотивом»: «СКА никогда не играет вторым номером. Хоккеисты летают и играют через день – такого никогда не было в истории»

Теги Локомотив Лада СКА сборная СССР КХЛ чемпионат СССР Роман Ротенберг календарь Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА никогда не играет вторым номером.

СКА обыграл «Локомотив» (2:1), уступив по броскам в створ ворот 12:51.

– Матч напомнил игры сборной СССР и Чехословакии. Вы изначально задумали играть на контратаках?

– Мы никогда не играем вторым номером. Мы стараемся играть в нашу игру. Мы постоянно вели в счете – это внесло свои коррективы.

Да и сборные СССР и Чехословакии, наверное, не играли через день, наверняка они отдыхали. Вспомните календарь СССР.

– На чемпионате мира играли и через день.

– А сколько игр было в сезоне?

– 44. Даже 36 бывало.

– Вот и ответ на ваш вопрос. Сколько они отдыхали? А сколько сейчас ребята отдыхают? Нельзя сравнивать. Это совсем другое время.

Когда матчи идут через день, причем кто-то играет больше дома, кто-то меньше, нужно отдать должное всем игрокам нашей лиги. Они летают и играют через день, такого не было никогда в истории – ни в советское время, ни даже в прошлом году.

В этом сезоне к нам присоединилась «Лада». Это внесло свои коррективы в календарь, поэтому нужно честно смотреть на вещи.

Мы играли по своем плану, вели в счете, забили хорошие голы, дорожили моментами и реализовали их.

Главная победа – счет на табло. А остальное придет через работу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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18 комментариев

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shexes
Наличие такого тренера на хоккейной скамейке - вот такого точно никогда не было в истории)
+39
0
+39
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sd4fmwrvz8
Вся страна видела кто играл вторым номером 😂статистика ни даст соврать особенно третий период 19:0 броски в створ
+23
0
+23
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Rio de Janeiro
Что бы он сказал, работая в Адмирале или Амуре?
+7
0
+7
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Александр_Ронни
Какой же он чудной, уфф
+5
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IVAN-67
В третьем периоде команда играющая первым номером нанесла ноль бросков в створ. ( И гол отменили в ворота СКА весьма сомнительно ) . Неужели ни кто ему не может объяснить как он над ним угарают все ( даже дежурные лизуны втихаря ). Во клоун. Такого точно тренера клуба и сборной в истории не было.
+5
0
+5
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_Абырвалг_
Он блаженный ! ?
+3
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Ми Ша
Рома, твой номер шесть.
Судьи хоккейные сегодня подстать судьям в российских судах. Правильно сказал Никитин…, ни хоккей,а порнофильм. От себя добавлю «Уродство»
+3
0
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Ice Vorya
Статистика ясно показывает кто каким номером играл
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Graf Cagliostro
Самолётные ноги,
Вертолётные руки,
Дельтаплавленый мозг
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Machine Head
Ска всегда играет первым номером бгггг! Он хоть сам понял что сказал ?
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TeRex
Ответ IVAN-67
В третьем периоде команда играющая первым номером нанесла ноль бросков в створ. ( И гол отменили в ворота СКА весьма сомнительно ) . Неужели ни кто ему не может объяснить как он над ним угарают все ( даже дежурные лизуны втихаря ). Во клоун. Такого точно тренера клуба и сборной в истории не было.
Да просто мажорик играет в игрушку, которую ему папка подарил. Ну и нужно понимать, что он, как и все дети нынешних элит, живёт в своём мире, где он классный и талантливый, а куча прихлебателей готовы это подтвердить.

А по поводу "Неужели никто ему не может объяснить как над ним угарают все" - вспоминаем сказку про голого короля.
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Roman Schmidt
"Дабл Р" в своем репертуаре
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Фанат Сан-Марино
Ничего страшного, скоро ещё одна чёрная серия и полив помоев на судей
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Саша Чугунков
когда это говно уйдёт совсем (( Вротенберг (( простите меня боги!!
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Огюст
Что бы говорил о сегодняшнем матче РР , если бы на месте Локомотива был его Ска с не засчитанным голом !??
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jqzn88xn6n
Ответ _Абырвалг_
Он блаженный ! ?
Он системный
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