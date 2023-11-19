Ротенберг о победе над «Локомотивом»: «Лучший лед в КХЛ. Воробьев не должен был играть эгоистично, нужно подумать о команде – не следовало пробрасываться»

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Михаил Воробьев Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что Михаил Воробьев не должен играть эгоистично.

СКА выиграл со счетом 2:1 в матче против «Локомотива» в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Хочу поблагодарить соперника – очень сильная команда, организованная, структурная. Нам было тяжело. Это было серьезным вызовом.

Наши ребята молодцы, на сто процентов выполнили установку, бились друг за друга, ловили шайбу на себя и за счет характера выиграли.

Но нам есть на чем работать – остаются ошибки, которые мы не должны допускать, особенно в концовках.

Миша Воробьев не должен был играть эгоистично, нужно было подумать о команде. Не следовало бросать по воротам и пробрасываться, надо было спокойно довести игру до победы.

Разберем эти моменты и будем сильнее. Хочу отметить атмосферу на арене – это праздник хоккея. Также отмечу лед, здесь он лучший в лиге.

Наверное, нужно сюда пригласить на экскурсию все остальные команды, чтобы изучить, как здорово здесь готовят лед. Ведь когда такой лед, в игре меньше брака, меньше ошибок у игроков, и получается хоккей самого высокого уровня, уровня плей-офф.

Следующая игра у нас против ЦСКА послезавтра, поэтому сейчас немного вздохнем. Непросто было в эмоциональном плане – много сил потратили на выезде.

Именно эмоционально пришлось много из себя вытаскивать – физически мы готовы хорошо. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал в матче «Локомотива» и СКА – из-за отмены гола на последней секунде

5 комментариев

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_Абырвалг_
А так -да , шатали команду гастарбайтеров в одни ворота ... и тут - судья п.......я ,(((
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Empress
Я не понимаю Романа. Его интервью сплошные противоречия. То мы команда, выделять никого не нужно, мы все за одного, вместе мы сила, народ не обманешь, а теперь уже эгоист с фамилией появился в команде. То судейство больше не комментирую после дисквалификации и штрафа, но сегодня прокомментил от души! За похвалу судей штрафов нет?
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Пёс Газзаева
Ответ ivan555navi
Зачем, как под лупой рассматривать каждое слово и букву РР, как будто это научная диссертация. Это не текст написанный РР, а распечатка его слов во время пресс-конференции, где человек говорит под эмоциями от матча и может где-то говорить не логично или ненаучно. РР, как и любой другой тренер, не диктор в телевизоре, читающий заранее написанный текст, а просто идёт свободный разговор. И тренера нужно оценивать не по словам, а по играм и положению его команды в турнирной таблице.
О, платные комментарии подтянулись. Либо это сам Ротен, ибо он сам называет себя рр ))
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Ice Vorya
Ответ Empress
Я не понимаю Романа. Его интервью сплошные противоречия. То мы команда, выделять никого не нужно, мы все за одного, вместе мы сила, народ не обманешь, а теперь уже эгоист с фамилией появился в команде. То судейство больше не комментирую после дисквалификации и штрафа, но сегодня прокомментил от души! За похвалу судей штрафов нет?
Вы думаете он сам понимает, что несет? У него сначала система это вся жизнь, а через день разговоры про систему - провокация
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