Ротенберг о победе над «Локомотивом»: «Лучший лед в КХЛ. Воробьев не должен был играть эгоистично, нужно подумать о команде – не следовало пробрасываться»
Роман Ротенберг заявил, что Михаил Воробьев не должен играть эгоистично.
СКА выиграл со счетом 2:1 в матче против «Локомотива» в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Хочу поблагодарить соперника – очень сильная команда, организованная, структурная. Нам было тяжело. Это было серьезным вызовом.
Наши ребята молодцы, на сто процентов выполнили установку, бились друг за друга, ловили шайбу на себя и за счет характера выиграли.
Но нам есть на чем работать – остаются ошибки, которые мы не должны допускать, особенно в концовках.
Миша Воробьев не должен был играть эгоистично, нужно было подумать о команде. Не следовало бросать по воротам и пробрасываться, надо было спокойно довести игру до победы.
Разберем эти моменты и будем сильнее. Хочу отметить атмосферу на арене – это праздник хоккея. Также отмечу лед, здесь он лучший в лиге.
Наверное, нужно сюда пригласить на экскурсию все остальные команды, чтобы изучить, как здорово здесь готовят лед. Ведь когда такой лед, в игре меньше брака, меньше ошибок у игроков, и получается хоккей самого высокого уровня, уровня плей-офф.
Следующая игра у нас против ЦСКА послезавтра, поэтому сейчас немного вздохнем. Непросто было в эмоциональном плане – много сил потратили на выезде.
Именно эмоционально пришлось много из себя вытаскивать – физически мы готовы хорошо. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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