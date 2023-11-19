Ротенберг о победе над «Локомотивом»: «Лучший лед в КХЛ. Воробьев не должен был играть эгоистично, нужно подумать о команде – не следовало пробрасываться»

Роман Ротенберг заявил, что Михаил Воробьев не должен играть эгоистично.

СКА выиграл со счетом 2:1 в матче против «Локомотива» в Фонбет чемпионате .

«Хочу поблагодарить соперника – очень сильная команда, организованная, структурная. Нам было тяжело. Это было серьезным вызовом.

Наши ребята молодцы, на сто процентов выполнили установку, бились друг за друга, ловили шайбу на себя и за счет характера выиграли.

Но нам есть на чем работать – остаются ошибки, которые мы не должны допускать, особенно в концовках.

Миша Воробьев не должен был играть эгоистично, нужно было подумать о команде. Не следовало бросать по воротам и пробрасываться, надо было спокойно довести игру до победы.

Разберем эти моменты и будем сильнее. Хочу отметить атмосферу на арене – это праздник хоккея. Также отмечу лед, здесь он лучший в лиге.

Наверное, нужно сюда пригласить на экскурсию все остальные команды, чтобы изучить, как здорово здесь готовят лед. Ведь когда такой лед, в игре меньше брака, меньше ошибок у игроков, и получается хоккей самого высокого уровня, уровня плей-офф.

Следующая игра у нас против ЦСКА послезавтра, поэтому сейчас немного вздохнем. Непросто было в эмоциональном плане – много сил потратили на выезде.

Именно эмоционально пришлось много из себя вытаскивать – физически мы готовы хорошо. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал в матче «Локомотива» и СКА – из-за отмены гола на последней секунде