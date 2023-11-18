Кожевников о голе «Локомотива»: «СКА играет в атакующий хоккей, защита по-другому работает. Они же выиграли? Выиграли. Из этого надо исходить»

Теги Локомотив СКА КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников оценил серию СКА из пяти побед подряд.

СКА обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.

– Все бывает в хоккее. Ничего тут такого удивительного. СКА же играет в атакующий хоккей, защита у них по-другому работает. СКА же выиграл? Выиграл. Из этого надо исходить.

– Вы, наверное, не так много вспомните случаев, когда одна команда забивала другой фактически с финальной сиреной?

– Я сам забивал такие голы, когда меня ставили на точку защитника. Ну не за секунду – за пять, за шесть. Бывало такое. И тоже после вбрасывания.

– Кто виноват, когда команда пропускает такие голы – тем более несколько раз? Вратарь? Защитники? Все?

– Думаю, вратарь все же. Если вбрасывания в твой зоне, надо быть начеку.

– Чем объяснить пять побед подряд СКА в чемпионате КХЛ?

– В СКА ребята молодые и перспективные – я и раньше это говорил. Им просто надо опыта набраться. Вот они сейчас этим занимаются.

Им еще надо многое понять, что в их жизни происходит.

То, что СКА и ЦСКА поднимутся в турнирной таблице, – в этом у меня сомнений нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

11 комментариев

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Machine Head
Кожевников ты хоккей то смотрел атакующий в исполнении ска ? Чудом отскочили . Еще и судьи исполнили . Это же в своем подхалимстве до какой степени надо быть слепым чтобы такое говорить ! Позорище ! Совсем стыд потерял двухкратный олимпийский чемпион .
+20
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+20
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vdksjs
О, первый подлиза в деле! Ждём Назарова, Крикунова, Артюхина.
0 бросков в створ за 3 период - атакующая модель самой системной игры, аж взор поражает.
+12
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Rudenzik
12 бросков , очень атакующая команда
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ОттоДракула
Ответ Machine Head
Кожевников ты хоккей то смотрел атакующий в исполнении ска ? Чудом отскочили . Еще и судьи исполнили . Это же в своем подхалимстве до какой степени надо быть слепым чтобы такое говорить ! Позорище ! Совсем стыд потерял двухкратный олимпийский чемпион .
У Ротенберга уже зад дымится от языков всех этих Кожевниковых, Крикуновых и тп.
+4
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topsatan
Вытащи язык, лучше бухай
+2
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Ivan Ivanych
Этот алкаш хоть сам-то понял что сказал??
+2
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Machine Head
Ответ ОттоДракула
У Ротенберга уже зад дымится от языков всех этих Кожевниковых, Крикуновых и тп.
Мне кажется он это обожает . Потому что сам не устает поклоны бить Газпрому и лично Алексею Борисовичу.
+2
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Александр_Ронни
Ответ Machine Head
Кожевников ты хоккей то смотрел атакующий в исполнении ска ? Чудом отскочили . Еще и судьи исполнили . Это же в своем подхалимстве до какой степени надо быть слепым чтобы такое говорить ! Позорище ! Совсем стыд потерял двухкратный олимпийский чемпион .
Так он такого уровня эксперд что ему даже игры не надо смотреть, кто больше башляет туда и глорит пока зачем-то слово ему дают
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newdun
Каким же чудаком на букву М надо быть?))
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JenyaCasillas
Кожевеиков😔ты просто
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JenyaCasillas
101-25 атакующий хоккей?!! Хоккеист выдающийся, аналитик💩💩💩
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