Кожевников о голе «Локомотива»: «СКА играет в атакующий хоккей, защита по-другому работает. Они же выиграли? Выиграли. Из этого надо исходить»
Александр Кожевников оценил серию СКА из пяти побед подряд.
СКА обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.
– Все бывает в хоккее. Ничего тут такого удивительного. СКА же играет в атакующий хоккей, защита у них по-другому работает. СКА же выиграл? Выиграл. Из этого надо исходить.
– Вы, наверное, не так много вспомните случаев, когда одна команда забивала другой фактически с финальной сиреной?
– Я сам забивал такие голы, когда меня ставили на точку защитника. Ну не за секунду – за пять, за шесть. Бывало такое. И тоже после вбрасывания.
– Кто виноват, когда команда пропускает такие голы – тем более несколько раз? Вратарь? Защитники? Все?
– Думаю, вратарь все же. Если вбрасывания в твой зоне, надо быть начеку.
– Чем объяснить пять побед подряд СКА в чемпионате КХЛ?
– В СКА ребята молодые и перспективные – я и раньше это говорил. Им просто надо опыта набраться. Вот они сейчас этим занимаются.
Им еще надо многое понять, что в их жизни происходит.
То, что СКА и ЦСКА поднимутся в турнирной таблице, – в этом у меня сомнений нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
0 бросков в створ за 3 период - атакующая модель самой системной игры, аж взор поражает.