Кожевников о голе «Локомотива»: «СКА играет в атакующий хоккей, защита по-другому работает. Они же выиграли? Выиграли. Из этого надо исходить»

Александр Кожевников оценил серию СКА из пяти побед подряд.

СКА обыграл « » (2:1) в матче Фонбет чемпионата . Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.

– Все бывает в хоккее. Ничего тут такого удивительного. СКА же играет в атакующий хоккей, защита у них по-другому работает. СКА же выиграл? Выиграл. Из этого надо исходить.

– Вы, наверное, не так много вспомните случаев, когда одна команда забивала другой фактически с финальной сиреной?

– Я сам забивал такие голы, когда меня ставили на точку защитника. Ну не за секунду – за пять, за шесть. Бывало такое. И тоже после вбрасывания.

– Кто виноват, когда команда пропускает такие голы – тем более несколько раз? Вратарь? Защитники? Все?

– Думаю, вратарь все же. Если вбрасывания в твой зоне, надо быть начеку.

– Чем объяснить пять побед подряд СКА в чемпионате КХЛ?

– В СКА ребята молодые и перспективные – я и раньше это говорил. Им просто надо опыта набраться. Вот они сейчас этим занимаются.

Им еще надо многое понять, что в их жизни происходит.

То, что СКА и ЦСКА поднимутся в турнирной таблице, – в этом у меня сомнений нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион .