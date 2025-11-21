Форвард «Сибири» Чехович об алкоголе на стадионах: «Если будет пиво – кайф. Я был бы рад его возвращению»

Иван Чехович об алкоголе на стадионах: если будет пиво – кайф.

Нападающий хоккейной «Сибири» Иван Чехович высказался за возвращение пива на стадионы.

Сообщалось , что планируют вернуть алкогольные напитки в продажу на аренах в 2026-м.

«Если бы я был болельщиком, я был бы рад возвращению пива на стадионы. Как игрок не могу комментировать эту тему. Если будет пиво – кайф.

Улучшится посещаемость? У «Сибири » и так нет проблем с заполняемостью трибун. Каждый матч стадион заполняется на 97% в среднем.

Наши болельщики ходят на стадион смотреть хоккей, а не пить пиво. Но я нормально отношусь к его возвращению», – сказал Чехович.

