Форвард «Сибири» Чехович об алкоголе на стадионах: «Если будет пиво – кайф. Я был бы рад его возвращению»
Иван Чехович об алкоголе на стадионах: если будет пиво – кайф.
Нападающий хоккейной «Сибири» Иван Чехович высказался за возвращение пива на стадионы.
Сообщалось, что планируют вернуть алкогольные напитки в продажу на аренах в 2026-м.
«Если бы я был болельщиком, я был бы рад возвращению пива на стадионы. Как игрок не могу комментировать эту тему. Если будет пиво – кайф.
Улучшится посещаемость? У «Сибири» и так нет проблем с заполняемостью трибун. Каждый матч стадион заполняется на 97% в среднем.
Наши болельщики ходят на стадион смотреть хоккей, а не пить пиво. Но я нормально отношусь к его возвращению», – сказал Чехович.
Журова о пиве на стадионах: «Исключали продажу по соображениям опасности для здоровья граждан. Докажите, что людям ничего не угрожает, а фанаты будут правильно себя вести»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости