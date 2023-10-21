Роман Ротенберг: «Мы должны создавать условия во всех городах, чтобы родители оставляли детей в России. Надо делать все, чтобы агенты не ездили с мешком денег по стране»

Роман Ротенберг поделился мнением об ограничениях на отъезд российских хоккеистов.

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».

«Вы знаете, очень важно создавать условия для детишек России – в Нижнекамске, например. Такие условия, чтобы из Нижнекамска не уезжали. Мы же говорим про ребят совсем маленьких – 10-11-летние ребята, когда еще родители решают. Я знаю случаи, когда целая команда из наших регионов перевозится за границу.

Как это происходит? Это работа агентов – с родителями в первую очередь. Они приезжают к родителям – я знаю несколько игроков, не буду называть фамилии, – где агенты приезжают, выдают путевки. Родителям. Маме или отцу. Или просто находят деньги, чтобы заплатить родителям. Это проблема всего нашего хоккея. И надо вместе с этим бороться, чтобы эти родители, которые решают судьбу детей, оставляли игроков – своих детей – в России.

Это мы говорим про самых маленьких ребят. Поэтому здесь мы говорим даже не о 16-17-летних, а о 10-11-летних. И мы должны делать все, чтобы создать условия в Нижнекамске, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге – во всех городах, – чтобы родители оставляли детей в России. Будем вместе над этим работать.

Надо делать все, чтобы такие агенты не ездили с мешком денег по стране и не раздавали эти деньги родителям, которые иногда принимают неправильные решения. А потом ребята заканчивают карьеру. Так уже много раз произошло. Есть много примеров, когда увозили игроков в США, Канаду, другие страны. И они просто заканчивали играть в хоккей. Это недопустимо.

Поэтому сейчас нужно делать все возможное, чтобы образовать и родителей, и нашу программу развития, и общение с родителями, обратную связь с ними. Мы над этим работаем в Санкт-Петербурге. И я думаю, что здесь, в Нижнекамске, руководство на это тоже обращает огромное внимание. Все вместе будем работать и исключать такие проблемы нашего хоккея», – сказал главный тренер .

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»