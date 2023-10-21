Роман Ротенберг: «Мы должны создавать условия во всех городах, чтобы родители оставляли детей в России. Надо делать все, чтобы агенты не ездили с мешком денег по стране»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением об ограничениях на отъезд российских хоккеистов.

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».

«Вы знаете, очень важно создавать условия для детишек России – в Нижнекамске, например. Такие условия, чтобы из Нижнекамска не уезжали. Мы же говорим про ребят совсем маленьких – 10-11-летние ребята, когда еще родители решают. Я знаю случаи, когда целая команда из наших регионов перевозится за границу.

Как это происходит? Это работа агентов – с родителями в первую очередь. Они приезжают к родителям – я знаю несколько игроков, не буду называть фамилии, – где агенты приезжают, выдают путевки. Родителям. Маме или отцу. Или просто находят деньги, чтобы заплатить родителям. Это проблема всего нашего хоккея. И надо вместе с этим бороться, чтобы эти родители, которые решают судьбу детей, оставляли игроков – своих детей – в России.

Это мы говорим про самых маленьких ребят. Поэтому здесь мы говорим даже не о 16-17-летних, а о 10-11-летних. И мы должны делать все, чтобы создать условия в Нижнекамске, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге – во всех городах, – чтобы родители оставляли детей в России. Будем вместе над этим работать.

Надо делать все, чтобы такие агенты не ездили с мешком денег по стране и не раздавали эти деньги родителям, которые иногда принимают неправильные решения. А потом ребята заканчивают карьеру. Так уже много раз произошло. Есть много примеров, когда увозили игроков в США, Канаду, другие страны. И они просто заканчивали играть в хоккей. Это недопустимо.

Поэтому сейчас нужно делать все возможное, чтобы образовать и родителей, и нашу программу развития, и общение с родителями, обратную связь с ними. Мы над этим работаем в Санкт-Петербурге. И я думаю, что здесь, в Нижнекамске, руководство на это тоже обращает огромное внимание. Все вместе будем работать и исключать такие проблемы нашего хоккея», – сказал главный тренер СКА

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

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15 комментариев

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Дмитрий Якушевич
Они с мешком денег ездят по стране и увозят в ска))
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Pertinax Gandi
Будем отбирать у граждан России загранпаспорта, если не дай Бог их дети занимаются хоккеем?
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Super Bock
Ротенберг: " Нам не нужны иностранные пылесосы, у нас есть свои отечественные".
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Олег
Ротенберг клоун клоуном. Лепит сам незная что.....😁
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Savarona25
Противно наблюдать за тем, как спортивные чиновники, депутаты и пр. профессиональные подхалимы вдруг резко начинают что-то активно обсуждать с подачи первого лица. При том что еще пару дней назад такой проблемы не существовало вовсе.
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Михаил Хромаков
перспективная ветка
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seppblatter@mail.ru
Так надо по любимому принципу кооператива: отбирать эти мешки, а владельцев в турму
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цэсемьэр
вместо агентов с мешком по стране поедут люди РР
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Назар Игорь
Чтобы родители оставляли детей в России надо сначала создать приличные условия для родителей - жильë, зарплаты, медицину, тогда и дети не рванут за бугор. Сейчас все ругают Израиль, а там молодëжь сама рвëтся в армию, наши парни делают всë чтобы закосячить от службы. И их можно понять.
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Maxim Shumov
2030 год: хоккеисты не могут выехать за границу. Все таланты - едут в ску и живут в системных казармах. У ски 20 составов на трибунах. Ротен хвалится, как красиво он удержал игроков в РФ, будет говорить, что они сами в казарму захотели, мол зачем им этот загнивающий запад.
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Matador
- Правильно, ибо все деньги должны достаться нам Роттенбергам, а не молодым хоккеистам! Зачем они им, недалеким, они же даже не будут знать что с ними делать! Пусть играют за Родину! Это же самое ценное что у них есть!
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Silky Mitts
Есть пример, реальный пример, когда целую команду 10-11 летних перевезли за границу? А то ромкины бредни уже приелись.
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Melnikov1968
"Надо делать... мы должны.." Раз надо, делайте. Мы тебе ничего не должны.
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seppblatter@mail.ru
Ответ Pertinax Gandi
Будем отбирать у граждан России загранпаспорта, если не дай Бог их дети занимаются хоккеем?
Отбирать, не выдавать! Выданные-аннулировать и флажок на погранконтроле! Занимаешься хоккеем? Невыездной!
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Костя Кот
Ответ Pertinax Gandi
Будем отбирать у граждан России загранпаспорта, если не дай Бог их дети занимаются хоккеем?
сразу сажать за измену родине. Гойда
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