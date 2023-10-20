Ротенберг о смерти Резцовой: «Огромная утрата. Выиграть золото Игр в двух видах спорта кажется невероятным, но для нее не было ничего невозможного»

Теги СКА ФХР происшествия Анфиса Резцова КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

Бывшая лыжница и биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

«Ушла из жизни Анфиса Резцова – легендарная лыжница, биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка. Ей было всего 58 лет.

Анфиса Анатольевна была одной из самых ярких, открытых, харизматичных, честных спортсменок – мне выпала честь быть лично знакомым с ней.

Для олимпийского движения, для всего российского спорта это огромная утрата. Выиграть золото Игр в двух видах спорта кажется невероятным, но для Анфисы Резцовой не было ничего невозможного.

Хочу выразить глубочайшие соболезнования большой и дружной семье Анфисы Анатольевны в связи с этой трагической новостью», – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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3 комментария

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Bartez1986
пошел #####
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Stanley_77
ты-то куда лезешь, тренеришка?!
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