Ротенберг о Боярском на матче СКА: «Мушкетерский девиз «Один за всех и все за одного» с нами всегда. Команда должна биться друг за друга. Только так можно построить настоящий коллектив»

Роман Ротенберг высказался о том, что Михаил Боярский посетил матч СКА.

Народный артист произвел символическое вбрасывание перед матчем СКА и «Адмирала» (5:0).

– Приглашение Михаила Боярского на матч СКА вызвало большой резонанс. Почему СКА в этом сезоне играет под девизом мушкетеров, и чем вызвана эта концепция?

– Наш девиз в этом сезоне – «Без страха и упрека». Он очень подходит для нашей игры – мы никого не боимся, рассчитываем на свои силы, строим мощную атаку и железобетонную оборону. А мушкетерский девиз «Один за всех и все за одного» с нами всегда, и не только в нынешнем сезоне.

Здесь все просто и очевидно – любая команда должна быть единым целым и биться друг за друга. Только так можно построить настоящий коллектив. Сама фигура Михаила Сергеевича Боярского очень важна для нас. Это коренной петербуржец, один из лучших актеров нашего кино, человек, которого мы очень уважаем.

Кстати, это не первый его визит к СКА. Он и до этого посещал наши матчи. Михаил Сергеевич рассказывал, что в детстве ему доводилось достаточно близко общаться с командой того времени – его отец был дружен с лидером СКА 1970-х Валентином Панюхиным. Поэтому можно говорить о том, что Михаил Боярский – наш давний болельщик, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Боярский выполнил символическое вбрасывание перед игрой СКА и «Адмирала». Ротенберг опубликовал фото с артистом, подписав ее «Д’Артаньян»