Ротенберг о Боярском на матче СКА: «Мушкетерский девиз «Один за всех и все за одного» с нами всегда. Команда должна биться друг за друга. Только так можно построить настоящий коллектив»

Теги СКА Михаил Боярский КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что Михаил Боярский посетил матч СКА.

Народный артист произвел символическое вбрасывание перед матчем СКА и «Адмирала» (5:0).

– Приглашение Михаила Боярского на матч СКА вызвало большой резонанс. Почему СКА в этом сезоне играет под девизом мушкетеров, и чем вызвана эта концепция?

– Наш девиз в этом сезоне – «Без страха и упрека». Он очень подходит для нашей игры – мы никого не боимся, рассчитываем на свои силы, строим мощную атаку и железобетонную оборону. А мушкетерский девиз «Один за всех и все за одного» с нами всегда, и не только в нынешнем сезоне.

Здесь все просто и очевидно – любая команда должна быть единым целым и биться друг за друга. Только так можно построить настоящий коллектив. Сама фигура Михаила Сергеевича Боярского очень важна для нас. Это коренной петербуржец, один из лучших актеров нашего кино, человек, которого мы очень уважаем.

Кстати, это не первый его визит к СКА. Он и до этого посещал наши матчи. Михаил Сергеевич рассказывал, что в детстве ему доводилось достаточно близко общаться с командой того времени – его отец был дружен с лидером СКА 1970-х Валентином Панюхиным. Поэтому можно говорить о том, что Михаил Боярский – наш давний болельщик, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Боярский выполнил символическое вбрасывание перед игрой СКА и «Адмирала». Ротенберг опубликовал фото с артистом, подписав ее «Д’Артаньян»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
СКАналья!
Тысяча ротенбергов!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veld
Баярскей тот ещё любитель припарковаться на местах для инвалидов или рвануть через двойную сплошную, каналья
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1960лоцман
Словоблюд, павлин самовлюбленный.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игрок777
О-о-о-о! Зеленоглазое такси
О-о-о-о! Притормози, притормози😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
J-12
ага коллектив. Что же ты с ними как с игрушками обращаешься? забрал, наигрался и выбросил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Что же ты даже своего Д’артаньяна в Сочи сплавил? Девиз - одному все, остальным - Ротенберг.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Осталось всей команде выдать по шляпе и спеть Ланфрен Ланфра.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
железобетонная оборона в матче с ЦСКА допустила четыре выхода один на один. хорошо хоть Серебряков подтащил. свой, воспитанник, ни у кого не украденный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1960лоцман
Ромик настоящий пиарщик и только
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1960лоцман
Губа и Ромик , как братья близнецы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Классный руководитель
Как задолбали эти лозунги от прихвостней царя и его самого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ Veld
Баярскей тот ещё любитель припарковаться на местах для инвалидов или рвануть через двойную сплошную, каналья
И обосцать всю пара-пара-парадную)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий