Роман Ротенберг: «Демидов получил достаточно серьезную травму. Когда он восстановится, будем планомерно привлекать к основному составу СКА»

Теги СКА травмы КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг высказался о травме форварда СКА Ивана Демидова.

– Одна из главных [молодых] звезд – Иван Демидов. Как его здоровье? Когда он поправится?

– К сожалению, Иван получил достаточно серьезную травму. Точные сроки восстановления лучше уточнить у врачей.

Могу только сказать, что мы с ним на постоянной связи. Сделаем все, чтобы он полностью восстановился. Здесь вряд ли стоит форсировать и торопиться.

Мы очень рассчитываем на Демидова – он уже успел дебютировать в КХЛ, полностью прошел с нами предсезонку и оставил очень приятное впечатление. Когда Иван восстановится, то будем планомерно привлекать его к основному составу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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