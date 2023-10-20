Роман Ротенберг: «Демидов получил достаточно серьезную травму. Когда он восстановится, будем планомерно привлекать к основному составу СКА»

Роман Ротенберг высказался о травме форварда СКА Ивана Демидова.

– Одна из главных [молодых] звезд – . Как его здоровье? Когда он поправится?

– К сожалению, Иван получил достаточно серьезную травму. Точные сроки восстановления лучше уточнить у врачей.

Могу только сказать, что мы с ним на постоянной связи. Сделаем все, чтобы он полностью восстановился. Здесь вряд ли стоит форсировать и торопиться.

Мы очень рассчитываем на Демидова – он уже успел дебютировать в , полностью прошел с нами предсезонку и оставил очень приятное впечатление. Когда Иван восстановится, то будем планомерно привлекать его к основному составу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.