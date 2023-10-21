Ротенберг о 0:2 от «Нефтехимика»: «СКА создал много моментов, но подвела реализация. Это для нас урок»

Теги Нефтехимик СКА КХЛ Александр Кадейкин Роман Ротенберг Филипп Долганов Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Нефтехимика».

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:2. 

«Понимали, что в Нижнекамске будет тяжело. Много моментов создали. Начали хорошо, но подвела реализация. Конечно, здорово сыграл Филипп Долганов, вратарь «Нефтехимика». Это для нас урок. Будем готовиться дальше.

Почему изменили звенья в третьем периоде и посадили Кадейкина на лавку? Искали разные варианты, чтобы взвинтить темп. Все шло по нашему плану, но потом нас подвела дисциплина. Недопустимо удаляться в такой момент в третьем периоде», – сказал Ротенберг

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26 комментариев

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Machine Head
Долганова в СКА , Кадейкина в Сочи вместо Мичкова . Самолетные ноги , подправим , будем сильнее , одна это много.
+37
-2
+35
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rabbitd12345
Самолетные ноги, чемоданное настроение, командировочные голова. И клоун вместо тренера
+24
0
+24
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Tursus
Самая большая проблема, что его никто не может уволить....
+22
0
+22
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Lari
С Кадейкиным тоже, прошла любовь завяли помидоры 😂. Кто теперь капитан, а системной системе 🤣
+11
0
+11
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иштоян
Самолетные ноги, паровозные руки
+7
0
+7
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fox - boro
Ответ Machine Head
Долганова в СКА , Кадейкина в Сочи вместо Мичкова . Самолетные ноги , подправим , будем сильнее , одна это много.
Ну хоть не подсказывайте ему!
+7
0
+7
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Александр Логиновский
Ответ Markus GronHolm
Это не урок, а прямое указание на то, чтобы назначить нормального тренера в команду.
никого не надо. они достойны этого тренера.
+6
0
+6
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личные рекорды это не хоккей
когда же будет главный лозунг?
нас все ....а мы крепчаем!!!!
+5
0
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Олег
Какой предзказуемый Роман. Будем сильнее.
Отдайте уже пост главного Корешкову и дело
пойдёт и не плохо.....
+4
0
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Vatokatya
Ни разу не сказал ‘система’ ? Не верю, что это интервью РБ! Царь ненастоящий!
+4
0
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МИНИВА Жалюзи и рулонные шторы
Ответ Tursus
Самая большая проблема, что его никто не может уволить....
и это прекрасно 😂
+4
0
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Maxim Shumov
Даже про плохой лёд не скажет? Как же так???
+3
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Strannix
Кадейкину бумеранг за прошедший плэй-офф прилетел)
+3
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личные рекорды это не хоккей
искали в опе мускул
+2
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Markus GronHolm
Это не урок, а прямое указание на то, чтобы назначить нормального тренера в команду.
+2
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Wayne Gretzky 99
Газирует лужи
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Dinamik1
Ротенбергу пора экспертом на Матч ТВ.
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Empress
А что Серебряков? Сухарь?
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zho3716
Уроки выживания от Ротенберга
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Александр Радеев
А может опять плохой лёд?
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Камбоджа134
а если бы был другой тренер, его бы уже выперли?🤔
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lundian
"Все шло по нашему плану, но потом нас подвела дисциплина..." Хорошая отмазка, можно другу его папы тоже предложить использовать
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1010062
пусть мальчик поиграет игрушкой,игрушка сломается,сам уйдет,ему наскучит проигрывать...
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