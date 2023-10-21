Ротенберг о 0:2 от «Нефтехимика»: «СКА создал много моментов, но подвела реализация. Это для нас урок»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Нефтехимика».
Клуб из Санкт-Петербурга проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:2.
«Понимали, что в Нижнекамске будет тяжело. Много моментов создали. Начали хорошо, но подвела реализация. Конечно, здорово сыграл Филипп Долганов, вратарь «Нефтехимика». Это для нас урок. Будем готовиться дальше.
Почему изменили звенья в третьем периоде и посадили Кадейкина на лавку? Искали разные варианты, чтобы взвинтить темп. Все шло по нашему плану, но потом нас подвела дисциплина. Недопустимо удаляться в такой момент в третьем периоде», – сказал Ротенберг.
нас все ....а мы крепчаем!!!!
Отдайте уже пост главного Корешкову и дело
пойдёт и не плохо.....