Канадец Ли о борще: «Я его ем чуть ли не каждый день. Это мое любимое блюдо русской кухни»

Теги Амур КХЛ Питание Кэмерон Ли Хоккей

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал о любви к борщу.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство России хоккеисту.

– В недавнем интервью ты сказал, что отметишь получение паспорта двумя тарелками борща. Уже сделал это? 

– Конечно! Я вообще ем борщ чуть ли не каждый день. Это сто процентов мое любимое блюдо русской кухни. Но смог осилить только одну тарелку.

Вообще, могу сказать, что я уже перепробовал почти все национальные блюда – и все нравятся, – сказал Ли.

Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Ну и зачем нужен был лимит?

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3 комментария

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Sever12
Бугельме по-любому не пробовал.
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