Кэмерон Ли: «Получение паспорта РФ отмечу парой тарелок борща. Заведем с Менеллом и Лайпсиком чат «новые русские»

Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал, как отметит получение гражданства РФ.

Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура». Ли играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2022 года.

«Получение паспорта планирую отметить парой тарелок борща. Это мое любимое блюдо.

Когда мы пересекались с Менеллом на играх с «Динамо» он кричал мне: «Привет, соотечественник!» Заведем специальный чат с Бреннаном и Лайпсиком. Назовем его «новые русские», – сказал Кэмерон Ли.

Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Ну и зачем нужен был лимит?