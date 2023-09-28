Кэмерон Ли: «Получение паспорта РФ отмечу парой тарелок борща. Заведем с Менеллом и Лайпсиком чат «новые русские»
Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал, как отметит получение гражданства РФ.
Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура». Ли играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2022 года.
«Получение паспорта планирую отметить парой тарелок борща. Это мое любимое блюдо.
Когда мы пересекались с Менеллом на играх с «Динамо» он кричал мне: «Привет, соотечественник!» Заведем специальный чат с Бреннаном и Лайпсиком. Назовем его «новые русские», – сказал Кэмерон Ли.
Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Ну и зачем нужен был лимит?
— У моего сына уже два зуба вылезло!
— А мне в лом ждать. Я своему все золотые вставил
— Смотри какой пиджак купил — тысячу баксов отдал!
— Чёт тебя обманули, я такой же за полторы тысячи взял.
Я вот выходец из средней Азии — у шести-семи наций, которые жили рядом есть максимально общие блюда, правда чуть-чуть что-то да меняют в рецепте. Так и тут.
— Down?
— Сам ты даун.