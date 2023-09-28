Кэмерон Ли: «Получение паспорта РФ отмечу парой тарелок борща. Заведем с Менеллом и Лайпсиком чат «новые русские»

Теги СКА Амур КХЛ Динамо Брендан Лайпсик натурализация Бреннан Менелл Кэмерон Ли Хоккей

Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал, как отметит получение гражданства РФ.

Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура». Ли играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2022 года.

«Получение паспорта планирую отметить парой тарелок борща. Это мое любимое блюдо.

Когда мы пересекались с Менеллом на играх с «Динамо» он кричал мне: «Привет, соотечественник!» Заведем специальный чат с Бреннаном и Лайпсиком. Назовем его «новые русские», – сказал Кэмерон Ли.

Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Ну и зачем нужен был лимит?

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14 комментариев

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Фанат Сан-Марино
Два новых русских хвастаются. Один говорит:
— У моего сына уже два зуба вылезло!
— А мне в лом ждать. Я своему все золотые вставил
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Фарид Харисов
Диалог новых русских:
— Смотри какой пиджак купил — тысячу баксов отдал!
— Чёт тебя обманули, я такой же за полторы тысячи взял.
+10
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Фарид Харисов
Ответ gjc5xksd5m
Только борщ это не про Россию , странно что этот суп все связывают с русской национальной кухней
Борщ — это и про Россию и про Украину.

Я вот выходец из средней Азии — у шести-семи наций, которые жили рядом есть максимально общие блюда, правда чуть-чуть что-то да меняют в рецепте. Так и тут.
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Фанат Сан-Марино
Новый русский где-то за границей в отеле заходит в лифт. Вместе с ним заходит еще один мужик.
— Down?
— Сам ты даун.
+6
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Machine Head
Играющие мужики! Почему бы и нет. Мне лично приятен их хоккей.
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Кавабунга Шреддоголовый
И малиновые пиджаки с барсетками не забудьте
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ДокторЧе
Борщ хавать - это в Тарасовку!))
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Hitgoe Himgob
Идет мужик по пустыне. Изнывает от жары. Снял с себя все что можно. Смотрит — на встречу ему новый русский : в костюме, в ботинках и галстуке. Подмышкой дверцу от Мерса несет. Он у него спрашивает: — Ты куда? — Домой. — А в костюме не жарко? — Ты чё, не видишь? У меня же окно открыто
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