Кэмерон Ли про стереотипы о русских: «Быстрая езда – моя фишка, однажды летел под 200 км в час. Водку пробовал, хороший напиток. Баню полюбил. Получается, я уже вполне русский»

Теги Амур КХЛ ЗОЖ алкоголь и спорт Кэмерон Ли Хоккей

Защитник «Амура» Кэмерон Ли сообщил, что полюбил баню с первых дней в России.

Ранее Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура».

– Как новоиспеченный россиянин, дай свою оценку этим стереотипам о русских: они любят баню, быструю езду и водку. Учитывая это, насколько ты сам уже русский?

– Ну, смотрите. Баню я полюбил с первых дней в России, теперь хожу постоянно. Быстрая езда – точно моя фишка. Скажу честно, в Канаде у меня было достаточно штрафов за нарушение скоростного режима. Помню, однажды ехал из своего университета в Мичигане в Канаду, летел под 200 километров в час.

Водку, признаюсь, пробовал, без злоупотреблений. Хороший напиток. Вот и получается, что я уже вполне русский человек, ха-ха.

– Кстати, стереотип о том, что русские выпивают чуть не ли каждый день 24 часа в сутки – один из самых распространенных и живучих на Западе. 

– Есть такое. У нас считают, что русские пьют водку на завтрак, обед и ужин. Но среди моих знакомых здесь много людей, которые вообще не пьют! Много людей ходят в фитнес-залы, ведут здоровый образ жизни. Да, выпивают, веселятся, но как и везде. Так что это действительно стереотип, – сказал Кэмерон Ли.

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15 комментариев

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Bring Me The Horizon
Медведя не завёл ещё? На балалайке его не научил играть?
Если нет, то какой ты русский?
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icey_punk
за 15 тыс рублей попробуй пожить для полного погружения.
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Фут.Боль
Ответ Bring Me The Horizon
Медведя не завёл ещё? На балалайке его не научил играть? Если нет, то какой ты русский?
Балалайка - вчерашний день. Мой на укулеле и варгане уже во всю играет и каверы записывает.
+3
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Сергей Паршуков
Ответ fbd
А как думает русский?
по-русски
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leon01
Не совсем, ещё должен идти правильным курсом
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Сергей Паршуков
ты должен думать,как русский,а до этого далеко
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Серый
Как он может стать русским, он же не национальность поменял, а гражданство получил
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Bring Me The Horizon
Ответ Фут.Боль
Балалайка - вчерашний день. Мой на укулеле и варгане уже во всю играет и каверы записывает.
Какой-то нетрадиционный медведь у тебя. Ох уж эта глобализация…
Если так дальше пойдёт, то у нас останутся Медведь-1 и медведь-2, вместо медведицы и медведя.
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fbd
Ответ Сергей Паршуков
ты должен думать,как русский,а до этого далеко
А как думает русский?
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Стас Михайлов
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Ответ fbd
А как думает русский?
С пепегаром
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Сергей Паршуков
Ответ Melnikov1968
Чихать я хотел на таких русских.
на каких?
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Сергей Паршуков
Ответ Melnikov1968
На таких как этот кретин.
ну посмотрим,что с ним дальше будет,как играть будет
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Серый
Ответ Melnikov1968
На таких как этот кретин.
лучше такой, чем как ты
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