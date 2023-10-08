Кэмерон Ли про стереотипы о русских: «Быстрая езда – моя фишка, однажды летел под 200 км в час. Водку пробовал, хороший напиток. Баню полюбил. Получается, я уже вполне русский»

Защитник «Амура» Кэмерон Ли сообщил, что полюбил баню с первых дней в России.

Ранее Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику « ».

– Как новоиспеченный россиянин, дай свою оценку этим стереотипам о русских: они любят баню, быструю езду и водку. Учитывая это, насколько ты сам уже русский?

– Ну, смотрите. Баню я полюбил с первых дней в России, теперь хожу постоянно. Быстрая езда – точно моя фишка. Скажу честно, в Канаде у меня было достаточно штрафов за нарушение скоростного режима. Помню, однажды ехал из своего университета в Мичигане в Канаду, летел под 200 километров в час.

Водку, признаюсь, пробовал, без злоупотреблений. Хороший напиток. Вот и получается, что я уже вполне русский человек, ха-ха.

– Кстати, стереотип о том, что русские выпивают чуть не ли каждый день 24 часа в сутки – один из самых распространенных и живучих на Западе.

– Есть такое. У нас считают, что русские пьют водку на завтрак, обед и ужин. Но среди моих знакомых здесь много людей, которые вообще не пьют! Много людей ходят в фитнес-залы, ведут здоровый образ жизни. Да, выпивают, веселятся, но как и везде. Так что это действительно стереотип, – сказал .