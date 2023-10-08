Кэмерон Ли о гражданстве РФ: «Благодарен Путину и губернатору Дегтяреву, что поддержали. Когда получал паспорт, немного трясло»
Защитник «Амура» Кэмерон Ли высказался о получении российского гражданства.
Ранее Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура». Ли играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2022 года.
– Как ты пришел к решению обратиться за получением российского гражданства?
– Первый разговор на эту тему был у нас с генеральным менеджером весной. Просто обсудили, посмеялись, ни к чему не пришли. Я съездил в отпуск в Канаду, было время подумать на эту тему.
Я отыграл в России год, мне все нравится, я хочу остаться в «Амуре» как можно дольше, чувствую себя здесь абсолютно комфортно – так почему бы и нет?
Благодарен президенту России [Владимиру Путину] и губернатору нашего края [Михаилу Дегтяреву] за то, что поддержали меня в этом желании. Когда получал паспорт, скажу честно, меня немного трясло, пульс был, наверное, под 200 ударов, ха-ха. Очень волнительный момент и ответственный шаг для меня.
– Ты говорил, что создашь специальный чат «Новые русские» для себя, Бреннана Менелла и Брэндона Лайпсика. Это была шутка, или ты реально его запустил?
– Конечно, это была шутка. Но если парни захотят и готовы, создам без проблем. С Менеллом мы уже пообщались на разные темы, так что, можно сказать, знакомы. В этом сезоне во время игр с «Динамо» он постоянно кричал мне что-то вроде: «Привет, соотечественник!» Я тоже отвечал ему что-то в этом духе. Было забавно, – заявил Кэмерон Ли.
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