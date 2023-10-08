Кэмерон Ли о гражданстве РФ: «Благодарен Путину и губернатору Дегтяреву, что поддержали. Когда получал паспорт, немного трясло»

Защитник «Амура» Кэмерон Ли высказался о получении российского гражданства.

Ранее Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику « ». Ли играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2022 года.

– Как ты пришел к решению обратиться за получением российского гражданства?

– Первый разговор на эту тему был у нас с генеральным менеджером весной. Просто обсудили, посмеялись, ни к чему не пришли. Я съездил в отпуск в Канаду, было время подумать на эту тему.

Я отыграл в России год, мне все нравится, я хочу остаться в «Амуре» как можно дольше, чувствую себя здесь абсолютно комфортно – так почему бы и нет?

Благодарен президенту России [Владимиру Путину] и губернатору нашего края [ ] за то, что поддержали меня в этом желании. Когда получал паспорт, скажу честно, меня немного трясло, пульс был, наверное, под 200 ударов, ха-ха. Очень волнительный момент и ответственный шаг для меня.

– Ты говорил, что создашь специальный чат «Новые русские» для себя, и Брэндона Лайпсика. Это была шутка, или ты реально его запустил?

– Конечно, это была шутка. Но если парни захотят и готовы, создам без проблем. С Менеллом мы уже пообщались на разные темы, так что, можно сказать, знакомы. В этом сезоне во время игр с «Динамо» он постоянно кричал мне что-то вроде: «Привет, соотечественник!» Я тоже отвечал ему что-то в этом духе. Было забавно, – заявил .