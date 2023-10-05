Ли о паспорте РФ: «Благодарю Путина, губернатора и «Амур». С нетерпением жду, когда выйду на тренировку как гражданин России»

Кэмерон Ли поделился эмоциями после получения российского паспорта.

«Я взволнован, для меня это огромная честь. Теперь с нетерпением жду момента, когда выйду на тренировку уже как гражданин России.

Хочу поблагодарить президента страны [Владимира Путина], нашего губернатора [Михаила Дегтярева] и весь клуб «Амур» за то, что процесс прошел так быстро.

Хотел бы как можно дольше остаться в Хабаровске и играть за «Амур». Посмотрим, что из этого выйдет», – заявил защитник «Амура».