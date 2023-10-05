Ли о паспорте РФ: «Благодарю Путина, губернатора и «Амур». С нетерпением жду, когда выйду на тренировку как гражданин России»
Кэмерон Ли поделился эмоциями после получения российского паспорта.
«Я взволнован, для меня это огромная честь. Теперь с нетерпением жду момента, когда выйду на тренировку уже как гражданин России.
Хочу поблагодарить президента страны [Владимира Путина], нашего губернатора [Михаила Дегтярева] и весь клуб «Амур» за то, что процесс прошел так быстро.
Хотел бы как можно дольше остаться в Хабаровске и играть за «Амур». Посмотрим, что из этого выйдет», – заявил защитник «Амура».
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