Ли о паспорте РФ: «Благодарю Путина, губернатора и «Амур». С нетерпением жду, когда выйду на тренировку как гражданин России»

Теги Амур Владимир Путин КХЛ Михаил Дегтярев Кэмерон Ли Хоккей

Кэмерон Ли поделился эмоциями после получения российского паспорта.

«Я взволнован, для меня это огромная честь. Теперь с нетерпением жду момента, когда выйду на тренировку уже как гражданин России.

Хочу поблагодарить президента страны [Владимира Путина], нашего губернатора [Михаила Дегтярева] и весь клуб «Амур» за то, что процесс прошел так быстро.

Хотел бы как можно дольше остаться в Хабаровске и играть за «Амур». Посмотрим, что из этого выйдет», – заявил защитник «Амура».

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