Защитник «Амура» Ли о получении паспорта РФ: «Это большая честь, чувствую себя счастливчиком»

Теги Амур КХЛ натурализация Кэмерон Ли Хоккей

Кэмерон Ли доволен тем, что стал гражданином России.

– Каково это – быть новоиспеченным гражданином России?

– Это круто! Это большая честь, чувствую себя счастливчиком. Благодарен всем, кто принял в этом участие – генменеджер, руководство клуба, Хабаровска, края. Впереди много всего, нахожусь в приятном предвкушении.

– Не считаете ли вы это лазейкой, чтобы обойти лимит?

– Скажу так: если это в том числе поможет команде подписать еще одного иностранца, то будет здорово. Мое решение никак не связано с этим. Я по-настоящему наслаждаюсь жизнью в России, пребыванию в Хабаровске. Считаю, мне повезло с получением российского гражданства. Чувствую себя как дома, – сказал защитник «Амура».

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