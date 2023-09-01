Плотников о Федотове: «Нам сказали, что Иван сегодня играет. Особо не обсуждаем это, только шуточки всякие в раздевалке»

Сергей Плотников сказал, что Иван Федотов должен сыграть за ЦСКА сегодня.

Сегодня армейцы встретятся с «Ак Барсом» в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Команды поспорят за Кубок Открытия.

«Нам сказали, что Иван сегодня играет. И мы особо не обсуждаем это.

Только шуточки всякие в раздевалке, так как на эту тему все говорят», – сказал форвард ЦСКА.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца – начиная с 1 сентября. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Морозов о Федотове и Кубке Открытия: «Мы за 1,5 часа узнаем – есть ли он в заявке ЦСКА на матч. Расскажем о реакции 1 сентября»