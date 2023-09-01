Федотов вышел на утреннюю раскатку ЦСКА перед матчем с «Ак Барсом». Дисквалификация от ИИХФ вступила в силу сегодня

Иван Федотов принял участие в утренней раскатке ЦСКА перед матчем с «Ак Барсом».

Сегодня московский и казанский клубы встретятся в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Команды поспорят за .

«Иван Федотов вышел на раскатку ЦСКА и работает по полной программе», – сообщил журналист Алексей Шевченко.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца – начиная с 1 сентября. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Морозов о Федотове и Кубке Открытия: «Мы за 1,5 часа узнаем – есть ли он в заявке ЦСКА на матч. Расскажем о реакции 1 сентября»