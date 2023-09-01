Федотов вышел на утреннюю раскатку ЦСКА перед матчем с «Ак Барсом». Дисквалификация от ИИХФ вступила в силу сегодня

Теги Ак Барс ЦСКА дисквалификации КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов Алексей Шевченко Хоккей

Иван Федотов принял участие в утренней раскатке ЦСКА перед матчем с «Ак Барсом».

Сегодня московский и казанский клубы встретятся в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Команды поспорят за Кубок Открытия

«Иван Федотов вышел на раскатку ЦСКА и работает по полной программе», – сообщил журналист Алексей Шевченко. 

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца – начиная с 1 сентября. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. 

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Морозов о Федотове и Кубке Открытия: «Мы за 1,5 часа узнаем – есть ли он в заявке ЦСКА на матч. Расскажем о реакции 1 сентября»

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
А на матч не выйдет. Есмантович зассыт.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis Dudin
Ответ Сергей Орлов
А на матч не выйдет. Есмантович зассыт.
А если Есмантович не зассыт и Ваня выйдет?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
Ответ marshal .masha
Да пусть играет , уже честно говоря достала эта мыльная опера. Гражданин России в Америку нынче не хочет ехать, что его палками что ли гнать? Сделайте скидку уже мужику, один из всех хоккеистов в армии отслужил
Он не служил. Просто год прожил в другом регионе.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Дебилы, *****!
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Попов
Понты, дороже денег... Отморожу уши назло родителям.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis Dudin
Ответ Сергей Орлов
Нисколько не удивит.
Ну что, "зассал" Есмантович? Решение по Ване принималось на самом высшем политическом уровне, КХЛ и ФХР могут быть тысячу раз против, но какое это имеет значение, если верховный-за. Узкому кругу людей(в том числе и мне) давно было известно, что Федотов точно будет играть за ЦСКА в новом сезоне
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marshal .masha
Да пусть играет , уже честно говоря достала эта мыльная опера. Гражданин России в Америку нынче не хочет ехать, что его палками что ли гнать? Сделайте скидку уже мужику, один из всех хоккеистов в армии отслужил
+19
-19
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ми Ша
Федотов будет выходить только на раскатку, подразнить НХЛ. ЦСКА ломает судьбу парню. Вся система прогнила сверху до низу
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flyers1987
дисквалифицировать цска на сезончик
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Попов
Надо букмекерам подсуетиться, открыть ставку : выйдет Федотов на матч или нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Denis Dudin
Забавно, люди до сих пор считают, что решение по Федотову принимается на уровне лиги/ФХР. Что ж, состав ЦСКА сегодня тебя удивит)
Нисколько не удивит.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий