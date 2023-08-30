Назаров о деле Федотова и санкциях ИИХФ: «Все, что они могли сделать – уже сделали. Наш хоккей выгнали с мировой арены. Прочее не выглядит серьезным»

Андрей Назаров считает, что ИИХФ ввела все возможные санкции против России.

Бывший тафгай и тренер клубов КХЛ убежден, что Международная федерация уже не может навредить российскому хоккею в ситуации с вратарем .

Сборные России были отстранены от международных турниров под эгидой весной 2022 года. Отстранение действует и в сезоне-2023/24.

«Прочел очень много мнений уважаемых экспертов по теме Ивана Федотова. В чем-то я с ними согласен, а в каких-то моментах могу поспорить.

Мне непонятна ситуация и позиция некоторых людей, что, дескать, все может измениться к худшему. Наш хоккей выгнали с мировой арены и отстранили от всех соревнований, что может быть еще хуже? Не пожалели ни женскую, ни юниорскую, ни молодежную сборные.

Все, что они в ИИХФ могли сделать – они уже сделали. Все денежные штрафы и прочие санкции на этом фоне не выглядят чем-то серьезным.

Так что, как сказал наш уважаемый президент КХЛ Алексей Алексеевич Морозов, будем с нетерпением ждать 1 сентября и матча за между и «Ак Барсом». Посмотрим, какая лампочка загорится у Ивана при заявке хоккеистов на встречу: зеленая или красная», – сказал .

Морозов о Федотове и Кубке Открытия: «Мы за 1,5 часа узнаем – есть ли он в заявке ЦСКА на матч. Расскажем о реакции 1 сентября»