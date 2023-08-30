Назаров о деле Федотова и санкциях ИИХФ: «Все, что они могли сделать – уже сделали. Наш хоккей выгнали с мировой арены. Прочее не выглядит серьезным»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Андрей Назаров КХЛ ЧМ по хоккею Кубок Открытия Иван Федотов Хоккей

Андрей Назаров считает, что ИИХФ ввела все возможные санкции против России.

Бывший тафгай и тренер клубов КХЛ убежден, что Международная федерация уже не может навредить российскому хоккею в ситуации с вратарем Иваном Федотовым

Сборные России были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года. Отстранение действует и в сезоне-2023/24. 

«Прочел очень много мнений уважаемых экспертов по теме Ивана Федотова. В чем-то я с ними согласен, а в каких-то моментах могу поспорить.

Мне непонятна ситуация и позиция некоторых людей, что, дескать, все может измениться к худшему. Наш хоккей выгнали с мировой арены и отстранили от всех соревнований, что может быть еще хуже? Не пожалели ни женскую, ни юниорскую, ни молодежную сборные.

Все, что они в ИИХФ могли сделать – они уже сделали. Все денежные штрафы и прочие санкции на этом фоне не выглядят чем-то серьезным.

Так что, как сказал наш уважаемый президент КХЛ Алексей Алексеевич Морозов, будем с нетерпением ждать 1 сентября и матча за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Посмотрим, какая лампочка загорится у Ивана при заявке хоккеистов на встречу: зеленая или красная», – сказал Назаров.

Морозов о Федотове и Кубке Открытия: «Мы за 1,5 часа узнаем – есть ли он в заявке ЦСКА на матч. Расскажем о реакции 1 сентября»

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3 комментария

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Mistic69
«Прочел очень много мнений уважаемых экспертов по теме Ивана Федотова. В чем-то я с ними согласен, а в каких-то моментах могу поспорить"

С Романом Борисычем соглашусь, полностью.......Добавил Назаров )))))))
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viktorpavlov70
Насколько же он ограниченный. Для него временное отстранение это всё. Ну хоть бы поинтересовался порядком трансферов, может быть дошло бы что временное отстранение это только вершина айсберга. Хотя у него в голове похоже всегда красный горит.
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