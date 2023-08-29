Морозов о Федотове и Кубке Открытия: «Мы за 1,5 часа узнаем – есть ли он в заявке ЦСКА на матч. Расскажем о реакции 1 сентября»

Алексей Морозов высказался о ситуации с заявкой Ивана Федотова на Кубок Открытия.

1 сентября ЦСКА откроет Фонбет Чемпионат КХЛ матчем с «Ак Барсом».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

– Как технически происходит заявка на матч?

– Команда подает заявку за полтора часа до игры. Инспектор матча вбивает фамилию игроков, если возле фамилии загорается зеленый огонечек, то он может принять участие в матче. Как будет с Федотовым 1 сентября? Мы за полтора часа узнаем – есть ли он в заявке на матч.

– Если ЦСКА заявит его, как отреагирует лига?

– 1 сентября мы будем готовы встретиться, пообщаться, и рассказать о нашей реакции, – сказал президент КХЛ.

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря