Морозов о Федотове и Кубке Открытия: «Мы за 1,5 часа узнаем – есть ли он в заявке ЦСКА на матч. Расскажем о реакции 1 сентября»
Алексей Морозов высказался о ситуации с заявкой Ивана Федотова на Кубок Открытия.
1 сентября ЦСКА откроет Фонбет Чемпионат КХЛ матчем с «Ак Барсом».
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
– Как технически происходит заявка на матч?
– Команда подает заявку за полтора часа до игры. Инспектор матча вбивает фамилию игроков, если возле фамилии загорается зеленый огонечек, то он может принять участие в матче. Как будет с Федотовым 1 сентября? Мы за полтора часа узнаем – есть ли он в заявке на матч.
– Если ЦСКА заявит его, как отреагирует лига?
– 1 сентября мы будем готовы встретиться, пообщаться, и рассказать о нашей реакции, – сказал президент КХЛ.
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