ФХР о Федотове в ЦСКА: «Юридически дисквалификация хоккеиста и его нахождение в заявке клуба не связаны»
В ФХР объяснили, как принимали решение по заявке Ивана Федотова в ЦСКА.
– К нам поступила заявка от клуба. Мы поставили печать и написали, что хоккеист Иван Федотов дисквалифицирован международной федерацией с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, и в это время он не может играть.
– Почему сделали именно так, а не иначе?
– Юридически дисквалификация хоккеиста и его нахождение в заявке клуба между собой не связаны.
К примеру, у нас идет сезон, в октябре приходит извещение, что хоккеист Пупкин дисквалифицирован на один месяц за употребление запрещенного препарата. Все понимают, что он не может играть месяц, у клуба есть определенные права платить ему меньше. Но это вовсе не означает, что он будет убран из заявки. Клуб может убрать этого хоккеиста из заявки, а может и не убирать.
Также есть технический момент. Пока хоккеист Федотов дисквалифицирован до 31 декабря 2023 года, а заявка закрывается на несколько дней ранее [27 декабря]. Предположим, что 10 сентября с него снимают дисквалификацию, и он может играть. И хоккеиста не придется вносить в заявку [дополнительно], – рассказал «Матч ТВ» источник в ФХР.
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Вчера стало известно, что Федерация хоккея России разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
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