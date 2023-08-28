ФХР о Федотове в ЦСКА: «Юридически дисквалификация хоккеиста и его нахождение в заявке клуба не связаны»

В ФХР объяснили, как принимали решение по заявке Ивана Федотова в ЦСКА.

– К нам поступила заявка от клуба. Мы поставили печать и написали, что хоккеист Иван Федотов дисквалифицирован международной федерацией с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, и в это время он не может играть.

– Почему сделали именно так, а не иначе?

– Юридически дисквалификация хоккеиста и его нахождение в заявке клуба между собой не связаны.

К примеру, у нас идет сезон, в октябре приходит извещение, что хоккеист Пупкин дисквалифицирован на один месяц за употребление запрещенного препарата. Все понимают, что он не может играть месяц, у клуба есть определенные права платить ему меньше. Но это вовсе не означает, что он будет убран из заявки. Клуб может убрать этого хоккеиста из заявки, а может и не убирать.

Также есть технический момент. Пока хоккеист Федотов дисквалифицирован до 31 декабря 2023 года, а заявка закрывается на несколько дней ранее [27 декабря]. Предположим, что 10 сентября с него снимают дисквалификацию, и он может играть. И хоккеиста не придется вносить в заявку [дополнительно], – рассказал «Матч ТВ» источник в ФХР.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Вчера стало известно, что Федерация хоккея России разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

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