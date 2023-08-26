Крикунов о деле Федотова: «Мы можем пойти на серьезный разрыв с ИИХФ, но для этого надо делать такую же лигу, как НХЛ»

Владимир Крикунов поделился мыслями о ситуации вокруг Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

«Как они снимут с ЦСКА очки, это же наше внутреннее дело. Да, они могу их снять, но мы же в России можем не признавать это решение и очки будут внесены в таблицу КХЛ.

Но я думаю, что нам нет смысла рубиться с Международной федерацией хоккея, воевать с ними себе дороже. И всю эту ситуацию надо расценивать не столько с юридической, сколько с политической точки зрения.

Тардиф – канадец. Он будет делать все, что ему скажут [сверху]. А то, что ему скажут, уже ясно – давить и душить Россию так, как это только можно.

Что мы можем в этом случае сделать? Практически ничего. Мы можем пойти на серьезный разрыв с ИИХФ, но для этого надо делать такую же лигу, как НХЛ, которая не зависит от Международной федерации хоккея. И потом со временем вся эта ситуация успокоится. Но пока такая лига не создана и мы находимся под ИИХФ.

Хотя, честно говоря, я думал, что ЦСКА сможет как-то договориться с Международной федерацией», – сказал заслуженный тренер России Крикунов.