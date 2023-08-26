Кожевников о словах Тардифа про ЦСКА: «Палата номер шесть», иначе и не скажешь. Кто ему там в уши поет – чехи, финны, американцы? Может, Гашек?»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия Доминик Гашек НХЛ КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на слова главы ИИХФ о ЦСКА.

Люк Тардиф, комментируя дело Ивана Федотовазаявил, что клуб занимается запугиванием.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. 

«Надо у Тардифа спросить, кого собственно запугивает ЦСКА? Клуб дал юридическую оценку, КХЛ зарегистрировала переход, значит, все в порядке. Будем надеяться, что Иван будет играть за столичный клуб в новом сезоне.

А что в голове у этого Тардифа, я не знаю. Это лучше в дурдом сходить за ответом. Кто ему там в уши поет – чехи, финны, американцы? Может, Доминик Гашек? «Палата номер шесть», иначе и не скажешь», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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6 комментариев

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Вялый гарант
этот про гашека дальше выскажутся милонов про европейских гомосексуалистов и терюшков про англосаксов.Ну и манька захарова как протрезвеет во вторник сказанёт про оголтелую русофобию в иихф
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Melnikov1968
Очередной быдлячий ответ Кожевникова.
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Bobby Clarke
Гашек - легенда мирового хоккея, а интервьюер в его нынешнем виде - легенда КБ.
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Olga.t
Ну, начинаются оскорбления "сходить в дурдом, дуют в уши" и т.д...
Кожевников считает себя истиной в последней инстанции?
Вот от его мнения точно ничего не зависит в этой истории.
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Разрушающий мифы
Клуб дал юридическую оценку??? По ком больше палата №6 плачет?
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Сидни Кросби 2
Ответ Bobby Clarke
Гашек - легенда мирового хоккея, а интервьюер в его нынешнем виде - легенда КБ.
Гашек предатель,получил бабла от КХЛ,потом начал поливать КХЛ.
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