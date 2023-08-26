Кожевников о словах Тардифа про ЦСКА: «Палата номер шесть», иначе и не скажешь. Кто ему там в уши поет – чехи, финны, американцы? Может, Гашек?»

Александр Кожевников отреагировал на слова главы ИИХФ о ЦСКА.

, комментируя дело Ивана Федотова, заявил, что клуб занимается запугиванием.

14 августа объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Надо у Тардифа спросить, кого собственно запугивает ЦСКА? Клуб дал юридическую оценку, КХЛ зарегистрировала переход, значит, все в порядке. Будем надеяться, что Иван будет играть за столичный клуб в новом сезоне.

А что в голове у этого Тардифа, я не знаю. Это лучше в дурдом сходить за ответом. Кто ему там в уши поет – чехи, финны, американцы? Может, ? «Палата номер шесть», иначе и не скажешь», – заявил двукратный олимпийский чемпион .