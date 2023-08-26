Быков о деле Федотова: «Не надо мериться силами. ИИХФ, НХЛ, КХЛ, ФХР,  ЦСКА и «Филадельфия» должны найти совместное решение по защите прав игрока»

Вячеслав Быков высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

«Если говорить о санкциях, то мне сложно это комментировать, это юридическая сторона вопроса. Что касается самой ситуации, то сейчас все чиновники, организации, структуры в большей степени зависят от тех, кто непосредственно создает магию на льду, привлекает болельщиков. Они просто обязаны защищать игроков и искать компромиссы в их интересах.

Поэтому считаю, что ИИХФ, НХЛ, КХЛ, ФХР, руководители ЦСКА и «Филадельфии» должны найти какое-то совместное решение по защите прав Федотова.

Не надо начинать мериться силами, выяснять, кто на какие действия способен. Сейчас поиск компромисса не виден, но понятно, что «электрическая» ситуация в мире затрагивает и спорт.

Я бы предпочел, чтобы все функционеры были толерантнее и умнее по отношению к игрокам, которые являются главными фигурами в хоккее», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.