Тардиф о деле Федотова: «Называю запугиванием то, чем занимается ЦСКА. Не удивлен, но в хоккее все должны соблюдать правила»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ считает, что ЦСКА занимается запугиванием в деле Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. 

«То, чем занимается ЦСКА, я называю простым запугиванием. Я не удивлен, но в хоккее все должны соблюдать правила.

Дождемся 1 сентября и посмотрим, что произойдет», – сказал Люк Тардиф.

Президент ЦСКА о словах Тардифа о Федотове: «Кто это? Не знаю его. Зачем он мне нужен? Глава ИИХФ? Вопросы – в ФХР, у меня есть регламент»

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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3 комментария

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Вялый гарант
Ответ Хаскерс
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Перефразирую- не знаю кто прав но я за тех кто не прав
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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