Тардиф о деле Федотова: «Называю запугиванием то, чем занимается ЦСКА. Не удивлен, но в хоккее все должны соблюдать правила»

Глава ИИХФ считает, что ЦСКА занимается запугиванием в деле Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«То, чем занимается ЦСКА, я называю простым запугиванием. Я не удивлен, но в хоккее все должны соблюдать правила.

Дождемся 1 сентября и посмотрим, что произойдет», – сказал Люк Тардиф.

Президент ЦСКА о словах Тардифа о Федотове: «Кто это? Не знаю его. Зачем он мне нужен? Глава ИИХФ? Вопросы – в ФХР, у меня есть регламент»

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока