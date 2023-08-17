«Салават» возьмет на себя расходы по организации церемонии прощания и похорон Амирова

«Салават» возьмет на расходы по церемонии прощания и похорон Родиона Амирова.

«Клуб возьмет на себя все расходы, всю организацию церемония прощания и похорон», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Амиров с февраля 2022 года боролся с опухолью головного мозга. В понедельник 21‑летнего воспитанника «Салавата» не стало. В четверг клуб объявил о решении вывести из обращения номер 27, под которым выступал Амиров.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Амировым состоится на арене «Салавата Юлаева».