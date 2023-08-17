Вратарь «Красной Армии» Андреянов посвятил победу Амирову: «Я играл за Родиона. В конце воздел руку к небу – это для него»

Теги Салават Юлаев Торонто НХЛ КХЛ МХЛ Красная Армия товарищеские матчи Родион Амиров СКА-Карелия Хоккей

Вратарь «Красной Армии» посвятил Родиону Амирову победу в матче со «СКА-Карелия».

Матч турнира памяти В.А. Быстрова завершился победой «Красной Армии» над «СКА-Карелия» со счетом 5:0.

«Я пообещал нашему общему с Родионом другу, что буду играть сегодня за него. Сдержал слово. Помог команде, отстоял на ноль.

В конце матча возвел руку к небу. Это для Родиона, он навсегда останется в наших сердцах и памяти!» – сказал Андреянов.

Родион Амиров скончался 14 августа в возрасте 21 года. У хоккеиста «Салавата Юлаева», арендованный уфимским клубом у «Торонто», была обнаружена опухоль головного мозга.

«Салават» в память об Амирове выведет из обращения 27-й номер

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5 комментариев

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Machine Head
Ответ Егор Старов
Если что то то делаешь в память об ушедшем , то делай искренне и не трепись об этом потом на каждом углу, не поясняй записали жесты, иначе это уже лицемерие. Вот такая сейчас молодежь растёт
Молодые парни, если они еще спортсмены не так испорчены и циничны , как вы думаете .
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