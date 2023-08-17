Вратарь «Красной Армии» Андреянов посвятил победу Амирову: «Я играл за Родиона. В конце воздел руку к небу – это для него»

Вратарь «Красной Армии» посвятил Родиону Амирову победу в матче со «СКА-Карелия».

Матч турнира памяти В.А. Быстрова завершился победой « » над « » со счетом 5:0.

«Я пообещал нашему общему с Родионом другу, что буду играть сегодня за него. Сдержал слово. Помог команде, отстоял на ноль.

В конце матча возвел руку к небу. Это для Родиона, он навсегда останется в наших сердцах и памяти!» – сказал Андреянов.

скончался 14 августа в возрасте 21 года. У хоккеиста « », арендованный уфимским клубом у « », была обнаружена опухоль головного мозга.

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