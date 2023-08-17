Вратарь «Красной Армии» Андреянов посвятил победу Амирову: «Я играл за Родиона. В конце воздел руку к небу – это для него»
Вратарь «Красной Армии» посвятил Родиону Амирову победу в матче со «СКА-Карелия».
Матч турнира памяти В.А. Быстрова завершился победой «Красной Армии» над «СКА-Карелия» со счетом 5:0.
«Я пообещал нашему общему с Родионом другу, что буду играть сегодня за него. Сдержал слово. Помог команде, отстоял на ноль.
В конце матча возвел руку к небу. Это для Родиона, он навсегда останется в наших сердцах и памяти!» – сказал Андреянов.
Родион Амиров скончался 14 августа в возрасте 21 года. У хоккеиста «Салавата Юлаева», арендованный уфимским клубом у «Торонто», была обнаружена опухоль головного мозга.
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