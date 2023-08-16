Ротенберг сообщил, что СКА переведет миллион рублей семье Амирова: «Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем!»

Роман Ротенберг сообщил, что СКА переведет миллион рублей семье Родиона Амирова.

21-летний хоккеист «Салавата Юлаева» умер 14 августа в Германии. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга.

«Новость о преждевременной кончине нашего товарища Родиона Амирова потрясла до глубины души всех в нашей команде – тренеров, игроков, персонал.

Как вы помните, на прошлой неделе СКА стал победителем турнира Лига Ставок Sochi XHL и выиграл миллион рублей. Сегодня мы сообща решили перевести эти деньги семье Родиона Амирова.

Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга