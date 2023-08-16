Ротенберг сообщил, что СКА переведет миллион рублей семье Амирова: «Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем!»
Роман Ротенберг сообщил, что СКА переведет миллион рублей семье Родиона Амирова.
21-летний хоккеист «Салавата Юлаева» умер 14 августа в Германии. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга.
«Новость о преждевременной кончине нашего товарища Родиона Амирова потрясла до глубины души всех в нашей команде – тренеров, игроков, персонал.
Как вы помните, на прошлой неделе СКА стал победителем турнира Лига Ставок Sochi XHL и выиграл миллион рублей. Сегодня мы сообща решили перевести эти деньги семье Родиона Амирова.
Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.
Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга
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