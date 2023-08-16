Ротенберг сообщил, что СКА переведет миллион рублей семье Амирова: «Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем!»

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Роман Ротенберг Родион Амиров деньги Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что СКА переведет миллион рублей семье Родиона Амирова.

21-летний хоккеист «Салавата Юлаева» умер 14 августа в Германии. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга.

«Новость о преждевременной кончине нашего товарища Родиона Амирова потрясла до глубины души всех в нашей команде – тренеров, игроков, персонал.

Как вы помните, на прошлой неделе СКА стал победителем турнира Лига Ставок Sochi XHL и выиграл миллион рублей. Сегодня мы сообща решили перевести эти деньги семье Родиона Амирова.

Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга

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4 комментария

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Machine Head
Ну молодец Ротенберг . Можно , конечно, было без афиши перевести .
+6
-2
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Shldnkn
Респект!
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