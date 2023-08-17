Мильштейн о последней встрече с Амировым: «На прошлой неделе в Мюнхене – он снова улыбался, хотя уже не мог держать голову. Каждый прожитый день был подвигом»

Теги Салават Юлаев Торонто НХЛ КХЛ Матч ТВ Дэн Мильштейн Родион Амиров Здоровье Хоккей

Агент Дэн Мильштейн рассказал о последней встрече с Родионом Амировым.

21-летний хоккеист «Салавата Юлаева», арендованный у «Торонто», скончался 14 августа в Германии. У Амирова была опухоль головного мозга, он не играл с января 2022 года.

– Когда виделись последний раз?

– На прошлой неделе – встречались в Мюнхене, где он лечился. Родион боролся, ни разу себя не пожалел.

Я ему еще тогда сказал дерзко, чтобы взбодрить: «Слушай, я агент, нас интересуют только деньги. Давай, хватит болеть – выходи на лед, возвращайся в игру. Нам нужно бизнес делать».

Посмеялись тогда над шуткой. Он снова улыбался, хотя в последнюю неделю уже не мог держать голову. Состояние было ужасным, болезнь побеждала.

Но когда в октябре 2022 года ему дали шесть месяцев, и они прошли, в апреле 2023‑го Родион сказал со смехом: «Ну что, эти канадские доктора ничего не знают. Вот я, здесь, живой – а они меня уже похоронили».

Каждый прожитый день был как подвиг. Он вел эту борьбу мужественно и стойко, – сказал Мильштейн.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга

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1 комментарий

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Данил Подгорбунский
Я сюда не чтобы плакать захожу🥺
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