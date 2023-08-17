Мильштейн о последней встрече с Амировым: «На прошлой неделе в Мюнхене – он снова улыбался, хотя уже не мог держать голову. Каждый прожитый день был подвигом»

Агент Дэн Мильштейн рассказал о последней встрече с Родионом Амировым.

21-летний хоккеист « », арендованный у « », скончался 14 августа в Германии. У Амирова была опухоль головного мозга, он не играл с января 2022 года.

– Когда виделись последний раз?

– На прошлой неделе – встречались в Мюнхене, где он лечился. Родион боролся, ни разу себя не пожалел.

Я ему еще тогда сказал дерзко, чтобы взбодрить: «Слушай, я агент, нас интересуют только деньги. Давай, хватит болеть – выходи на лед, возвращайся в игру. Нам нужно бизнес делать».

Посмеялись тогда над шуткой. Он снова улыбался, хотя в последнюю неделю уже не мог держать голову. Состояние было ужасным, болезнь побеждала.

Но когда в октябре 2022 года ему дали шесть месяцев, и они прошли, в апреле 2023‑го сказал со смехом: «Ну что, эти канадские доктора ничего не знают. Вот я, здесь, живой – а они меня уже похоронили».

Каждый прожитый день был как подвиг. Он вел эту борьбу мужественно и стойко, – сказал .

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга