«Салават Юлаев» возьмет на себя расходы по организации похорон Амирова. Его доставят в Россию в течение недели

«Салават Юлаев» возьмет на себя расходы по организации похорон Родиона Амирова.

Нападающий скончался в возрасте 21 года, два года назад у него обнаружили опухоль головного мозга.

«Пока по срокам сложно сказать о прощании и похоронах. Все расходы мы возьмем на себя. Он проходил лечение в Германии.

Примерно в течение недели его доставят в Россию», – сказал генеральный директор уфимского клуба .

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга