«Салават Юлаев» возьмет на себя расходы по организации похорон Амирова. Его доставят в Россию в течение недели

Теги Салават Юлаев КХЛ ТАСС Родион Амиров Ринат Баширов Хоккей

«Салават Юлаев» возьмет на себя расходы по организации похорон Родиона Амирова.

Нападающий скончался в возрасте 21 года, два года назад у него обнаружили опухоль головного мозга.

«Пока по срокам сложно сказать о прощании и похоронах. Все расходы мы возьмем на себя. Он проходил лечение в Германии.

Примерно в течение недели его доставят в Россию», – сказал генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий