Вайсфельд о Медведеве в СКА: «Некоторые руководители по 6-7 должностей объединяют сейчас. Если надо для пользы дела. Наверное, в «Газпроме» решили, что так лучше»

Теги Зенит СКА Зенит Леонид Вайсфельд премьер-лига Россия Газпром Александр Медведев КХЛ Единая лига ВТБ Геннадий Тимченко Роман Ротенберг Хоккей

Леонид Вайсфельд не увидел сенсации в новом статусе Александра Медведева.

Генеральный директор ФК «Зенит» был избран председателем совета директоров хоккейного СКА.

Бывший генменеджер клубов КХЛ Вайсфельд прокомментировал кадровые изменения в руководстве петербургской команды.

– Я не думаю, что что-то сильно изменится в СКА с приходом Александра Медведева. Должность эта больше представительская – председатель совета директоров. Геннадий Николаевич Тимченко, который ее занимал, тоже вряд ли сильно погружался в оперативную работу клуба.

– То есть, неправильно рассматривать это назначение как попытку «найти управу» на Романа Ротенберга, главного тренера и генерального директора СКА?

– А зачем? Разве есть такая необходимость? Я не думаю.

– Ну, мало ли, человек – молодой, импульсивный, тренером не так давно стал. Может, нужно помочь, направить.

– Я не думаю, что Тимченко серьезно на все это влиял и занимался именно такими делами в СКА. У каждого своя зона ответственности. Тем более что Александр Иванович Медведев, насколько я понял, остался в футбольном «Зените». Там у него своя работа.

– Он еще и председатель совета директоров баскетбольного клуба «Зенит».

– Ну тем более тогда. Александр Иванович любит это дело, ходит на ключевые матчи, он «в теме», ему не надо вникать в суть вопросов – давно в этом мире. Так что, я полагаю, никаких изменений принципиальных не будет. Сейчас некоторые руководители по 6-7 должностей объединяют. Если надо для пользы дела. Наверное, в структуре «Газпрома», который финансирует все эти клубы, решили, что так будет лучше. Я в этих перестановках, честно говоря, не вижу ничего сенсационного, – сказал Вайсфельд.

Гендиректор «Зенита» Медведев стал главой СКА вместо Тимченко. Юрзинов вошел в совет директоров

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8 комментариев

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psycho
Необдуманный шаг, конечно. Назначать надо было Бориса Ротенберга
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Тут один руководитель, можно сказать, все должности совместил. Результат впечатляет.
Jack of all trades, master of none
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T622222
Не для пользы дела они делают, а откаты свои стерегут и другим расти не дают…
+2
-1
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Poksman
когда денег невпроворот, и хочется всехзадавить деньгами, этот вариант очевиден🤣🤣
+1
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Faust Doc
трудоголики!
гы гы гы
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Stt
Кто, если не он? У него же детей взрослых нет?
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savik-A.M.
не берешь ты себя , Юрий Венедиктович
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Ковид 07.10.52
Один город, один клуб, один председатель...тьфу...совсем заоднополяничались...борцы с мировой однополярностью...
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