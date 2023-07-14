СКА за счет прихода Медведева хочет усилить управление клубом. Тимченко сосредоточится на поддержке «Спартака» (ТАСС)
СКА хочет, чтобы Александр Медведев усилил управление клубом.
Петербуржский клуб сообщил, что генеральный директор «Зенита» избран на пост председателя совета директоров СКА, сменив Геннадия Тимченко на этой должности.
«Газпром» продолжает поддерживать клуб. Роман Ротенберг знаком с Александром Медведевым с 2007 года.
Они работают вместе с этого времени, поэтому ничего не меняется, а управление клубом усиливается», – сообщил источник ТАСС.
По информации издания, Тимченко сосредоточит свое внимание на поддержке «Спартака».
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