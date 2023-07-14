СКА за счет прихода Медведева хочет усилить управление клубом. Тимченко сосредоточится на поддержке «Спартака» (ТАСС)

Теги Зенит СКА Спартак премьер-лига Россия Газпром Александр Медведев КХЛ Геннадий Тимченко ТАСС Хоккей

СКА хочет, чтобы Александр Медведев усилил управление клубом.

Петербуржский клуб сообщил, что генеральный директор «Зенита» избран на пост председателя совета директоров СКА, сменив Геннадия Тимченко на этой должности.

«Газпром» продолжает поддерживать клуб. Роман Ротенберг знаком с Александром Медведевым с 2007 года.

Они работают вместе с этого времени, поэтому ничего не меняется, а управление клубом усиливается», – сообщил источник ТАСС.

По информации издания, Тимченко сосредоточит свое внимание на поддержке «Спартака».

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11 комментариев

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Александр Смирнов
вот он настоящий фарм СКА ,а вы все Сочи да Сочи...
+12
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Разрушающий мифы
Ответ Александр Смирнов
вот он настоящий фарм СКА ,а вы все Сочи да Сочи...
Они все настоящие. И Спартак, и Витязь, и Сочи, и Лада.
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Доктор Верховцев
Ответ Александр Смирнов
вот он настоящий фарм СКА ,а вы все Сочи да Сочи...
Всплывает правда про фармы
+2
-1
+1
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Александр Смирнов
Ответ Владимир Акимов
Им что Лукойла мало?
а Лукойл никакого отношения к хоккейному Спартаку не имеет. это исключительно детище Газпрома
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Alexander91
А у него трудовая где,в СКА или Зените?Ну так любопытно просто…
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Владимир Акимов
Им что Лукойла мало?
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Catharsis Solutions
интересный объект для сосредоточения...может лучше не надо, а?
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Дмитрий Иванов
Медведев теперь научит как 5 кубков подряд взять)))
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snipe
Не Спартак, а Газмяс!
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Александр Смирнов
Ответ Доктор Верховцев
Всплывает правда про фармы
да это в принципе секрет Полишинеля. Де-юре кроме руководства никто к Газпрому отношения не имеет, а де-факто клуб был воскрешен Газпромом , без участия денег Газпрома
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Александр Смирнов
Ответ Alexander91
А у него трудовая где,в СКА или Зените?Ну так любопытно просто…
В Газпроме....
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