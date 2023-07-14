Шевченко о руководстве СКА: «Кураторство Медведева – формальное. Главный – председатель «Газпрома», он строго и напрямую спрашивает с Ротенберга»

Теги Зенит СКА Газпром Александр Медведев Алексей Миллер Роман Ротенберг Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко поделился информацией об изменениях в руководстве СКА.

Петербуржский клуб сообщил, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев избран на пост председателя совета директоров СКА, сменив Геннадия Тимченко на этой должности.

«Все разузнал про изменения в СКА. Ничего страшного. То, что Медведев заменил Тимченко, никак не скажется на работе клуба (а в каких-то моментах даже улучшит).

Александр Иванович все равно сосредоточен за «Зените», а его кураторство хоккейной команды чисто формальное.

Но, боюсь, что от всяких заявлений он не откажется, хотя это не главное. Между нами говоря, там все равно главный – председатель «Газпрома» [Алексей Миллер].

Насколько я слышал (надеюсь, Роман Ротенберг меня не читает), он спрашивает с Ротенберга напрямую, причем строго.

А за деньги там вообще такие люди отвечают, о которых мы и не слышали. Ничего в СКА не поменяется», – написал журналист Алексей Шевченко.

2 комментария

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rrvin
"Все разузнал про изменения в СКА. Ничего страшного."
А мы тут прям все нарушались.
Шевченко, ты идиот?
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rrvin
Нарушались = напугались.
Этот "Т9" Шевченко и выдумал.
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