Шевченко о руководстве СКА: «Кураторство Медведева – формальное. Главный – председатель «Газпрома», он строго и напрямую спрашивает с Ротенберга»

Алексей Шевченко поделился информацией об изменениях в руководстве СКА.

Петербуржский клуб сообщил, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев избран на пост председателя совета директоров , сменив Геннадия Тимченко на этой должности.

«Все разузнал про изменения в СКА. Ничего страшного. То, что Медведев заменил Тимченко, никак не скажется на работе клуба (а в каких-то моментах даже улучшит).

Александр Иванович все равно сосредоточен за «Зените», а его кураторство хоккейной команды чисто формальное.

Но, боюсь, что от всяких заявлений он не откажется, хотя это не главное. Между нами говоря, там все равно главный – председатель «Газпрома» [Алексей Миллер].

Насколько я слышал (надеюсь, Роман Ротенберг меня не читает), он спрашивает с Ротенберга напрямую, причем строго.

А за деньги там вообще такие люди отвечают, о которых мы и не слышали. Ничего в СКА не поменяется», – написал журналист Алексей Шевченко.