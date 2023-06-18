Медведев о перекрестном плей-офф: «КХЛ решила провести эксперимент. Посмотрим, какие клубы будут в полуфинале и финале, и сделаем выводы»
Александр Медведев высказался о системе перекрестного плей-офф в КХЛ.
В мае лига согласовала с ФХР изменение формата плей-офф в следующем сезоне. Со второго раунда он будет перекрестным между конференциями.
– Как оцениваете решение КХЛ ввести перекрестный плей-офф?
– Разделение на конференции не случайно делалось, в том числе и с расчетом на плей-офф, чтобы не было двух команд, к примеру, с Востока, чтобы европейская часть населения могла смотреть финал в прайм-тайм.
Посмотрим, какие команды будут играть в полуфинале и финале, когда начинается самая интересная часть Кубка Гагарина, и сделаем выводы.
Лига решила провести эксперимент, поэтому посмотрим на него, – сказал бывший президент Фонбет Чемпионата КХЛ Медведев.
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