Медведев о перекрестном плей-офф: «КХЛ решила провести эксперимент. Посмотрим, какие клубы будут в полуфинале и финале, и сделаем выводы»

Теги Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев высказался о системе перекрестного плей-офф в КХЛ.

В мае лига согласовала с ФХР изменение формата плей-офф в следующем сезоне. Со второго раунда он будет перекрестным между конференциями.

– Как оцениваете решение КХЛ ввести перекрестный плей-офф?

– Разделение на конференции не случайно делалось, в том числе и с расчетом на плей-офф, чтобы не было двух команд, к примеру, с Востока, чтобы европейская часть населения могла смотреть финал в прайм-тайм.

Посмотрим, какие команды будут играть в полуфинале и финале, когда начинается самая интересная часть Кубка Гагарина, и сделаем выводы.

Лига решила провести эксперимент, поэтому посмотрим на него, – сказал бывший президент Фонбет Чемпионата КХЛ Медведев.

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4 комментария

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Hitgoe Himgob
Если финал будет СКА ЦСКА то точно оставим этот формат, добавил Медведев
+7
0
+7
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Кеша
Ответ Hitgoe Himgob
Если финал будет СКА ЦСКА то точно оставим этот формат, добавил Медведев
Снял с языка .
+1
0
+1
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Евгений Солонинкин
Странно, что не вспомнил про сезон КХЛ, когда плей-офф как раз был перекрестный
0
0
0
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*BG*
Ответ Hitgoe Himgob
Если финал будет СКА ЦСКА то точно оставим этот формат, добавил Медведев
Медведев о ЦСКА думать не будет. ЦСКА им как кость в горле, поэтому их вполне устроит если в финале будет играть СКА. Кто будет вторым финалистом - не имеет большого значения. Но, в идеале, кто-нибудь послабее. Чтобы уж наверняка.
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