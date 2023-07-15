«У СКА одна цель – побеждать! Мы не отбираем, а завоевываем трофеи». Медведев о конкуренции с ЦСКА

Александр Медведев назвал цели СКА.

Новый председатель совета директоров петербургского клуба обозначил задачи в преддверии сезона Фонбет КХЛ.

– Какие цели? У СКА всегда одна цель – побеждать!

– Стоит задача отобрать у ?

– Мы не отбираем, а завоевываем трофеи, – сказал функционер.

Гендиректор «Зенита» Медведев стал главой СКА вместо Тимченко. Юрзинов вошел в совет директоров