«У СКА одна цель – побеждать! Мы не отбираем, а завоевываем трофеи». Медведев о конкуренции с ЦСКА
Александр Медведев назвал цели СКА.
Новый председатель совета директоров петербургского клуба обозначил задачи в преддверии сезона Фонбет КХЛ.
– Какие цели? У СКА всегда одна цель – побеждать!
– Стоит задача отобрать Кубок Гагарина у ЦСКА?
– Мы не отбираем, а завоевываем трофеи, – сказал функционер.
Гендиректор «Зенита» Медведев стал главой СКА вместо Тимченко. Юрзинов вошел в совет директоров
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