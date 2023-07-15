«У СКА одна цель – побеждать! Мы не отбираем, а завоевываем трофеи». Медведев о конкуренции с ЦСКА

Теги ЦСКА СКА Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Медведев назвал цели СКА.

Новый председатель совета директоров петербургского клуба обозначил задачи в преддверии сезона Фонбет КХЛ.

– Какие цели? У СКА всегда одна цель – побеждать!

– Стоит задача отобрать Кубок Гагарина у ЦСКА?

– Мы не отбираем, а завоевываем трофеи, – сказал функционер.

Гендиректор «Зенита» Медведев стал главой СКА вместо Тимченко. Юрзинов вошел в совет директоров

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3 комментария

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Dinamik1
Побольше админ ресурса и все будет тип топ.
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Clever_mind
О. Генерация бреда началась. У Ротэна конкурент нарисовался
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Владимир
Что-то уже давно ничего не завоёвывали!! Когда перестанете составы каждый год менять, когда наконец-то будет сыгранность у парней, вот тогда может и отвоюите кубок у ЦСКА.. В этом сезоне и ак барс вам ничего не отдаст!! Потому что эти клубы усиливаются точечно, а ска меняет всю команду каждый год... Плюс в запасе целых две команды сидят.. О какой тут сыгранности можно говорить...
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